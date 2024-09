Stopile v veljavo prve prometne omejitve

V Gorici so v nedeljo, 22. septembra, stopile v veljavo prve prometne zapore, povezane z Okusi ob meji, ki bodo potekali med četrtkom, 26. septembra, in nedeljo, 29. septembra.

Ulični praznik bo zasedal skoraj celotno mestno središče: po 14 vaseh bo razporejenih 350 stojnic s hrano in pijačo iz 45 različnih držav, do katerih bo mogoče dostopati skozi osem vhodnih točk. Vhodi bodo med Travnikom in Mamelijevo ulico, na Trgu sv. Antona (na stičišču z ulicama Alviano in Lantieri), v Saurovi ulici (na križišču z ulicama Cascino in Barzellini, na Korzu Italija (na križišču z ulicama IX Agosto in XXIV Maggio), na Trgu Culiat (na križišču z ulicama Margotti in Cadorna), na križišču med ulicama Petrarca in Cadorna, na križišču med ulicama Cadorna in sv. Klare ter na Verdijevem korzu, in sicer na križišču med ulicama Mameli in sv. Klare.