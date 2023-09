Tatovi avtomobilskih koles se potikajo po Goriški

V zadnjih tednih so varnostni organi v raznih krajih na Goriškem obravnavali več primerov kraj pnevmatik in gum, ki so jih nepridipravi večinoma pobrali z avtomobilov iz višjega cenovnega razreda.

Nazadnje so se tatovi avtomobilskih koles pojavili v Ulici Rocca v severnem delu Gorice, kjer je včeraj brez koles ostal avtomobil tipa Mercedes C SW. Vsako platišče lahko stane med 300 in 400 evrov, medtem ko je treba za ustrezno pnevmatiko odšteti vsaj 100 - 150 evrov (tudi več, če si zaželimo posebno športnih modelov). Kar nekaj škode je nastalo tudi na podvozju avtomobila, saj so ga tatovi naslonili na nekaj zidakov in kamnov. Na eni strani se je pločevina zvila, tako da je zatem avtomobil zdrsnil na tla. Ker gre za novo vozilo iz višjega cenovnega razreda, bo moral lastnik za popravilo vseh poškodovanih delov kar globoko seči v žep, saj je škode za več tisoč evrov.

En dan prej, to se pravi, v četrtek, so bili tatovi na delu v Gradežu. Tudi v tem primeru so kolesa pobrali z avtomobila iz višjega cenovnega razreda; brez pnevmatik in platišč je ostal Mercedes CLA, s katerim se je v Gradež pripeljal na oddih avstrijski turist z Dunaja. Utrpel je med 2000 in 2500 evrov škode.

Tatovi so na delu ponoči

Tatovi avtomobilskih koles so na delu ponoči. Vse kaže, da gre za specializirano tolpo, ki se zelo hitro premika iz enega kraja v drugega, zaradi česar je tatove zelo težko izslediti. V prejšnjih dneh je brez koles ostalo nekaj vozil tudi v Tržiču, Gradišču in Štarancanu. V Gorici so tatovi obiskali celo avtosalon v Ulici Terza Armata, kjer so na parkirišču pobrali kolesa s petih vozil, med katerimi so bili štirje avtomobili Fiat 500 in en avtomobil Volkswagen golf.

V Podgori so v prejšnjih tednih kolesa ukradli s treh avtomobilov. V enem primeru so tatovi razbili tudi vetrobransko steklo. V Ulici Aquileia so enemu avtomobilu pobrali samo prednji kolesi; očitno jih je med delom kdo zmotil in so pobegnili s polovičnim plenom.

Po vseh omenjenih tatvinah - do nekaterih je sicer prišlo tudi v Trstu in še v nekaterih drugih krajih po deželi - so varnostni organi poostrili nadzor v nočnih urah. »Kdor opazi katerokoli sumljivo vozilo ali osebo, ki se ponoči pojavlja na parkiriščih oz. v bolj zakotnih ulicah, naj takoj pokliče na interventno številko 112,« poudarjajo pripadniki organov pregona, ki v primeru sumljivih vozil pozivajo občane tudi, naj si po možnosti zabeležijo njihovo registrsko tablico.