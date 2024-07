Teleskop, ki ne potrebuje jasnega neba

Ko slišimo besedo teleskop, se nam pred očmi zariše klasična podoba teleskopa z lečami in zrcali, s katerimi človek opazuje vesolje in nebesna telesa. Radijski teleskop, ki bo deloval na Krasu, pa ni navaden optični teleskop, kakršne imajo npr. v observatoriju v Fari, temveč izgleda kot velika parabolična antena. »Nebesna telesa oddajajo namreč tudi nam nevidno svetlobo. Primer take je infrardeča svetloba, ki je ne vidimo, jo pa občutimo kot toploto. Radijski valovi so svetloba, ki prav tako spada v našim očem nevidno območje. Področje astronomije, ki se ukvarja s tovrstnimi opazovanji, imenujemo radijska astronomija,« lahko preberemo na spletni strani ZARAS, Zavoda za radijsko astronomijo, pod okriljem katerega bo v jeseni v Novi vasi blizu Opatjega sela začel delovati nov radijski teleskop. Gre za teleskop, s katerim se lahko nebesne objekte opazuje, četudi nebo ni jasno in tudi čez dan. »Z radijskimi teleskopi lahko opazuješ to, česar z optičnimi ne moreš. V vesolju obstajajo pojavi, ki jih lahko vidiš samo z radijskim teleskopom,« pravi mladi astronom Andrej Brešan, ki je zaključil magisterij iz fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Trenutno pa poučuje fiziko in matematiko na liceju Gregorčič-Trubar v Gorici.

Večer pod milim nebom

Zavod ZARAS sodeluje z observatorijem v Fari pri skupnem projektu EPK Nebo onkraj meja - Il cielo oltre i confini. Cilj le-tega je tudi prirejanje poljudno-znanstvenih astronomskih dogodkov. Zanimiv astronomski večer bo na sporedu že danes ob 20.30 pri Spomeniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju. Obiskovalci si bodo lahko pobliže ogledali manjše člane sončnega sistema, oz. pritlikave planete. V zadnjem delu predavanja pa bodo tudi predstavili projekt izgradnje radijskega teleskopa. Po predavanju bo sledilo še prosto opazovanje neba s teleskopi.

