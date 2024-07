Temo morja je povezal z neskončnostjo

»Trenutno sem na plaži,« se nam z zasluženega počitka ob morju oglasi Lapo Farolfi, odličnjak iz Števerjana, ki je letos zaključil znanstveni licej Simona Gregorčiča v Gorici z najvišjo oceno in pohvalo. Morje je imel v mislih že med ustnim izpitom. Za iztočnico mu je namreč komisija dodelila arhivsko fotografijo ledene gore, v katero je leta 1912 trčil Titanic. On pa je fotografijo povezal z motivom morja in se pri italijanščini navezal na Montaleja in Sabo, pri slovenščini na Ketteja in Pahorja, pri zgodovini pa je spregovoril o drugi industrijski revoluciji.

Nekoliko težje je ustvariti povezave z znanstvenimi predmeti. »Tam je treba uporabiti malo fantazije,« priznava Lapo, ki je pri matematiki temo morja povezal s pojmom neskončnosti in s profesorico razpravljal o limitah. »Vzdušje je bilo med izpitom prijetno,«se spominja zlati maturant.

Nadaljeval bo s študijem biologije v Trstu, čeprav ga veselijo tudi humanistično usmerjeni predmeti in tematike, ki pa jih bo lahko samostojno poglabljal. Edino, kar je na svoji študijski poti pogrešal, je bilo laboratorijsko delo, ki ga je bilo po njegovi oceni premalo. »Nekateri pa smo bili na delovni izmenjavi v Novi Gorici. Ta izkušnja me je zelo navdušila,« nam še pove maturant in pristavi, da so bili zelo koristni tudi seminarji za usmerjanje, ki jih je prirejala šola, oz. predstavitve univerz in fakultet.