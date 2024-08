Tokrat ni »zadišalo« po ricinusovem olju

In rohnelo je, da je bilo veselje! V vseh mogočih tonih, v »cviljenju« malih 50 kubičnih »ščenetov« pa do »rjovenja« 500 in več kubičnih orjakov. Večina je zapela v kar živahnih tonih, zaradi starosti pa so nekateri oddajali bolj vzdihajoče zvoke. Seveda govorimo o motorjih starodobnikih, ki so v nedeljo predpoldne zasedli središče Nove Gorice.

Vse to se je dogajalo v času, ko so pirotehniki pri novogoriški železniški postaji onesposabljali 226-kilogramsko angleško letalsko bombo iz časa druge svetovne vojne. Rohnenje motorjev je tako rekoč sovpadalo z zavijajočim tuljenjem opozorilnih siren, ki so oznanjale začetek in konec nevarnega opravila.

Starodobniki in drugi sodobnejši motorji so se zbrali pri nogovoriški občinski palači in s tem počastili 74-letnico prve motoristične dirke v Novi Gorici. Prisotnih je bilo tudi nekaj starodobnih avtomobilov, vendar so bili motorji tisti, ki so odigrali najvidnejšo vlogo in poživili nedeljsko jutro.

Tomos, BSA, Norton, Benelli ...

Večina motornih vozil je prišla iz Slovenije (dobršen del je bil opremljen z novogoriško registrsko tablico), sicer jih je bilo kar nekaj tudi iz Italije in drugih evropskih držav. Gre za shode, ki naletijo na dokajšnje zanimanje v javnosti in se jih ljubitelji motorjev radi udeležujejo. Veliko je bilo tudi publike, ki jo je jutranje rohnenje priklicalo na kraj dogajanja. In imeli so kaj videti: številni so bili nekdanji dirkalni motorji Tomos, ki so zmagovali na dirkah po vsem svetu, pa moriniji in benelliji, in še legendarne znamke, kot so Moto Guzzi, BSA, Norton in druge. Najprej so nekaj krogov po mestnih ulicah prevozili starodobniki (avtomobili in motorji), zatem so v ospredje stopili motorji, ki so nekoč tekmovali na dirkališčih. Uprizorili so pravo dirko po novogoriških ulicah ob navdušenih aplavzih publike. Starejši gledalci, tisti, ki so doživljali dirke v Novi Gorici v šestdesetih letih do 1971, pa so opazili značilno razliko...

Ob nekdanjih dirkah je bil zrak prepojen s posebnimi vonjavami, ki so dirkam dajale svojevrsten pečat. Takrat so namreč bencinu dodajali ricinusovo olje, ki naj bi motorjem zagotavljalo večjo moč. Zdaj teh vonjav ni več.

Ob koncu nedeljskega »meetinga« so še povedali, da prihodnje leto, ko bosta Gorici postali Evropska prestolnica kulture, bo proga speljana tudi v sosednjo Gorico.