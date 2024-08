Trije mladeniči oropali sovrstnika

Karabinjerji iz vojašnice v Svetogorski četrti v Gorici so v prejšnjih dneh ugotovili identiteto treh mladeničev tujega rodu, ki so oropali svojega sonarodnjaka. Ob zaključku preiskave, ki je trajala več dni, so karabinjerji ovadili tri mladeniče po rodu iz Maroka, ki nimajo stalnega bivališča v Gorici. Dne 9. avgusta v popoldanskih urah so v Ljudskem vrtu v Gorici, kjer je med drugim mrgolelo otrok, pretepli mladega sonarodnjaka. Lotili so se ga s pestmi in brcami, grozili so mu tudi s steklenico. Naposled so mu pobrali denarnico, v kateri je imel tristo evrov. Ko so že odhajali s prizorišča dogodka, so opazili, da jih je oškodovanec fotografiral z mobilnim telefonom. Nemudoma so stekli do njega in ga prisili, da je izbrisal posnete fotografije iz spomina telefona.

Nekaj očividcev je klicalo na pomoč; na kraj so prihiteli karabinjerji in reševalci, ki so oropanega mladeniča odpeljali na urgenco, kjer so ugotovili, da je utrpel nekaj lažjih poškodb na prsnem košu in nogah. Preko ogleda posnetkov varnostnih kamer in s pomočjo pričevanj očividcev so ugotovili identiteto treh nasilnežev, ki so jih v preteklosti varnostni organi že nekajkrat obravnavali. Karabinjerji so trojico izsledili in aretirali, nakar so na goriškem sodišču potrdili pripor. Trije mladeniči čakajo na nadaljevanje sodnega postopka v zaporu.