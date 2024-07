V drugo fazo se je prebilo 116 projektov

Po preverjanju administrativnih pogojev je v drugo fazo ocenjevanja prešlo 116 projektnih predlogov, ki so prispeli na drugi razpis Sklada za male projekte, sporočajo iz EZTS GO. Zdaj bo na vrsti ocenjevanje kakovosti projektov.

Kot je znano, se je rok za prijavo na drugi razpis SPF iztekel 14. maja. Prispelo je 134 projektnih predlogov, več kot 80 jih je imelo dva projektna partnerja. Vodilni partnerji so bili skoraj enakomerno porazdeljeni med italijanske in slovenske. Od zaprtja razpisa dalje je tehnično osebje EZTS GO preverilo, ali projektni predlogi izpolnjujejo administrativne zahteve razpisa. Izkazalo se je, da 116 projektov izpolnjuje zahteve, 18 projektov pa ne. Med najpogostejšimi razlogi za zavrnitev so bili popolna ali delna odsotnost obveznih prilog, preseganje finančnega obsega ali trajanja projekta glede na določila razpisa ter partnerstvo treh ali več partnerjev, čeprav sta upravičena le en vodilni in en projektni partner.

V prihodnjih mesecih bodo projektni predlogi ocenjeni na podlagi kakovosti v skladu s kazalniki, navedenimi v razpisu. Nato bo sestavljena lestvica projektov, iz katerega bodo izšli predlogi, ki bodo financirani. Lestvica projektnih predlogov bo na razpolago predvidoma jeseni.