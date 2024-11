V Gorici namesto tramvajske remize intermodalno vozlišče

Deželni odbor FJK je sprejel sklep, na podlagi katerega bo goriška občina prejela 4,5 milijona deželnih in evropskih sredstev, s katerimi bo prekvalificirala območje nekdanje tramvajske remize ob Trgu Saba, kjer bo nastalo intermodalno vozlišče. Sklep je predstavila odbornica Amirante in pojasnila, da bo na območju urejeno parkirišče, kjer bodo lahko parkirali uporabniki vlakov in avtobusov, mogoče pa bo tudi najeti kolo. Župan Ziberna je dodal, da bodo obnovili tudi stavbo, ki je sicer zaščitena, in v njej uredili čakalnico, kjer bi ponujali razne storitve (od avtomata s hrano in pijačo do internetne povezave). Uredili bi tudi muzej z železniškim vagonom, kočijo in drugimi eksponati.