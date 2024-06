V Gorici nesreča na gradbišču in na cesti

V Gorici je danes v zgodnjem popoldnevu prišlo do dveh nesreč. Okrog 13.30 je na gradbišču v Manzonijevi ulici, kjer gradijo večnadstopno parkirno hišo, 30-letni delavec padel v izkop in pri tem utrpel več poškodb. Na kraj nesreče so prispeli gasilci in karabinjerji, s helikopterjem so moškega prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so ga sprejeli z rdečo triažno kodo.

Malo zatem je do nesreče prišlo na cesti na Majnicah med Gorico in Ločnikom. Trčila sta tovornjak in motorno kolo, pri čemer je 57-letni motociklist utrpel poškodbe. V videmski bolnišnici so ga sprejeli z rdečo triažno kodo, moški pa naj ne bi bil v smrtni nevarnosti.