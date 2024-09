V Gorici rekordno število tropskih noči

Za vremenoslovce je noč tropska, ko v njej temperatura ne pade pod 20 stopinj Celzija. To se je med letošnjim poletjem v Gorici zgodilo že šestdesetkrat, kar predstavlja nov rekord.

Ker se nadpovprečno visoke temperature obetajo še v začetku septembra, se bo število tropskih noči še povečalo, tako bo na koncu njihovo število res izjemno. Prejšnji rekord je iz leta 2019, ko se je v Gorici nabralo »le« 46 tropskih noči.

Avgusta ni več ohladitve

Podatke o temperaturah in vremenu v Gorici že leta zbira Rodolfo Gratton, član združenja UMFVG (Unione meteorologica del Friuli Venezia Giulia), ki upravlja spletno stran www.meteogo.it.

»Do približno leta 2000 je v naših krajih poletje doseglo vrhunec julija oz. prvih desetih dneh avgusta. V zadnjih 35 letih je bil najbolj vroč dan poletja 23. julij,« je na svoji spletni strani zapisal Gratton, ki opozarja, da se je v preteklosti v drugi polovici avgusta vreme v naših krajih začelo spreminjati, kar je bilo posledica gmot hladnejšega zraku, ki so se pomikale proti našim krajem s severa, kjer so bili dnevi že občuteno krajši. Po nevihtah in ohladitvi v drugi polovici avgusta je bilo običajno septembra še nekaj lepih dni s prijetnimi temperaturami, vendar brez temperaturnih presežkov, ki so po novem vse bolj pogosti tudi v začetku jeseni.

»V zadnjih desetih, petnajstih letih so se razmere povsem spremenile. Vreme konec avgusta in v začetku septembra ne sledi več nekdanjim shemam,« pojasnjuje Gratton, po katerem v zadnjih letih povprečne poletne temperature dosežejo vrhunec v začetku avgusta in zatem upadajo veliko počasneje kot v preteklosti.

»Temperature se znižajo veliko kasneje kot v preteklosti, do tega po novem prihaja komaj v drugi polovici septembra,« opozarja Gratton na svoji spletni strani in ugotavlja, da je vse večja poletna vročina, ki se nadaljuje v septembru, posledica podnebnih sprememb, do katerih prihaja na globalni ravni. V arktičnem pasu so spremembe še večje in vplivajo, tako na azorski anticiklon, ki je skoraj izginil, kot tudi na vroči afriški anticiklon, ki je po drugi strani vse močnejši.

Rekord še ni dokončen ...

Posledica vseh omenjenih sprememb je na Goriškem med drugim tudi povečanje števila tropskih noči. Letos se jih je kot rečeno nabralo že 60, vendar se bo njihovo število po vsej verjetno še dvignilo, saj so za prihodnje dni spet napovedane zelo visoke temperature.

Prejšnji rekord je iz leta 2019, ko se je v Gorici nabralo 46 tropskih noči; leta 2022 jih je bilo 45, med »vročim« poletjem 2003 le 37. Od leta 1989 do leta 1999 se je v povprečju nabralo okrog deset tropskih noči na poletje, od leta 2000 do leta 2010 okrog osemnajst, od leta 2011 do lanskega leta pa že preko trideset.

Najtoplejši avgust doslej

Visoke temperature v zadnjih dneh niso zaznamovale samo noči. Vroče je bilo tudi podnevi. Letošnji avgust je bil v Gorici najtoplejši doslej, julij se je uvrstil na tretje mesto lestvice. Visoke temperature seveda vplivajo tudi na vsakdanje življenje in navade, marsikomu povzročajo tudi zdravstvene težave.

Vpliv podnebnih sprememb se kaže tudi v kmetijstvu, ki si ga je vse težje zamisliti brez namakanja. K sreči je bil letošnji junij padavinsko bogat, tako da je na Goriškem vode za namakanje dovolj in tudi vodni viri niso povsem presahnili, kot se je zgodilo leta 2022.

V težavah so sicer zlasti mali kmetje in vrtičkarji, ki ne morejo računati na vodo iz namakalnih sistemov. V Gorici in okolici se je v zadnjih tednih zemlja tako presušila, da v številnih krajih še ni mogoče začeti s sajenjem sadik zimskih povrtnin.