V nahrbtniku in na domu skrival hašiš

Policisti so v začetku maja v Gorici aretirali 34-letnega italijanskega državljana, ki je osumljen posesti z namenom razpečevanja mamil. Do aretacije je prišlo v goriškem mestnem središču, kjer so policisti opazili moškega, ki se je sumljivo potikal po Korzu Italija. Ko so se mu približali in ga vprašali za dokumente, je postal nemiren. Policisti so v njegovem nahrbtniku našli nekaj vrečk, v katerih je bil namesto tobaka hašiš. Moški je poleg tega pri sebi imel 635 evrov gotovine. Policisti so zasegli 20 gramov hašiša, nato so preiskali še njegov dom. V stanovanju so našli dodatnih 166 gramov hašiša, tehtnico in nekaj pripomočkov za pripravo odmerkov droge. Moški je na svojem domu imel še 1360 evrov gotovine. Ob zaključku preverjanja so ga odpeljali na kvesturo, kjer so sprožili ustrezni postopek, ob zaključku katerega so ga aretirali. Moški čaka na nadaljevanje sojenja v hišnem priporu.