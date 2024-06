V Tržaški ulici v Gorici vzdrževalna dela in zapore

Izredna vzdrževalna dela, ki bodo od ponedeljka potekala v Tržaški ulici v Gorici, bodo voznikom predvidoma povzročila kar nekaj preglavic. Podjetje Ghiaie Ponte Rosso, ki mu je Občina Gorica zaupala obnovo cestišča med hišnima številkama 74 in 126, bo dela izvedlo v štirih fazah; da bi nevšečnosti čim bolj omilili, bodo zadnja dva sklopa izpeljali v nočnih urah. Promet po Tržaški ulici bo v tem času urejen enosmerno v smeri mestnega središča.

Prva faza del bo potekala od ponedeljka, 24. junija, do ponedeljka, prvega julija. Podjetje bo poskrbelo za preplastitev asfalta na voznem pasu, ki je na strani sodih hišnih številk, med križiščema z ulicama Morassi in Stuparich pa bodo novo asfaltno prevleko polagali na obeh voznih pasovih. Promet bo po Tržaški ulici potekal enosmerno v smeri centra. Iz Ulice Morassi ne bo mogoče zaviti na vozni pas Tržaške ulice, ki pelje proti štandreškemu krožišču.

Druga faza del bo potekala med 2. in 4. julijem. Obnovili bodo asfaltno prevleko na voznem pasu na strani lihih hišnih številk, in sicer od križišča z Ulico Morassi do hišne številke 203. Tržaška ulica bo ostala enosmerna. V tretji fazi bo podjetje obnavljalo odsek Tržaške ulice med hišnima številkama 255 in 261. Vozila, ki bodo pripeljala iz smeri nadvoza, bodo preusmerjena na nasprotni vozni pas, nakar bodo lahko nadaljevala vožnjo v smeri ulic Terza Armata in Stuparich. Dela bodo potekala v nočnih urah (od 20. ure dalje), če bo potrebno, jih bodo zaključevali med vikendom. Tržaška ulica bo tudi v tem času enosmerna.

Med 4. in 5. julijem bodo dela zajela območje med hišno številko 255 v Tržaški ulici in hišno številko 5 v Ulici Stuparich. Tudi v tem sklopu del bo podjetje preplastitev vozišča izvajalo ponoči. Vozniki, ki so namenjeni v Ulico Terza Armata, bodo vanjo lahko zavili samo po drugem kraku križišča, promet bo po Tržaški ulici tudi v tem času potekal izključno v smeri mestnega središča. »Trgovci s tega območja so bili z deli seznanjeni. Dostop do trgovin z vozili bo omogočen skladno s potekom del,« sporoča Občina Gorica in opozarja, da v Tržaški ulici še vedno potekajo tudi dela, ki jih izvaja podjetje Anas in zaradi katerih je del ulice že nekaj časa enosmeren. Od 24. junija bo enosmeren tudi odsek ceste od štandreškega krožišča do križišča z Ulico Stuparich.V prejšnjih dneh so delavci namestili obvozne table. Promet bo s krožišča v Ulici Duca D’Aosta speljan oo Ulici Manzano, Trgu Saba, krožišču v Ulici Aquileia, Ulici Divisione Mantova in Ulici San Michele vse do Štandreža.