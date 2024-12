V Tržiču multidisciplinarni oddelek za kronične bolnike

V tržiški bolnišnici so včeraj odprli nov kardio-pnevmo-diabetološki oddelek, iz katerega bo leta 2026 nastal nov skupnostni dom. Za njegovo odprtje so se odločili, ker se je v zadnjih letih demografska slika v nekdanji goriški pokrajini zelo spremenila.

»Povprečna starost se dviga, vedno več je starejših občanov, ki imajo težave s srcem, večkrat se soočajo tudi s sladkorno boleznijo in dihalnimi težavami, mnogi potrebujejo dializo. Bolj kot za nov oddelek smo poskrbeli za novo multidisciplinarno službo, ki bo bolnike obravnavala celostno,« pojasnjuje direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana, po katerem bo v novem oddelku sodelovalo več specialistov, ki bodo skupaj lahko ustrezneje pomagali bolnikom, zlasti kroničnim, katerih število se veča iz leta v leto. »Živimo več in se manj rojevamo. Zaradi tega potrebujemo manj porodnišnic in več jo pozornost do težav, ki so vezane na staranje prebivalstva,« pristavlja deželni odbornik Riccardo Riccardi. V ureditev prostorov, ki bodo v drugem nadstropju tržiške bolnišnice na voljo novemu oddelku (skupno 550 kvadratnih metrov), so vložili 625.000 evrov. Naložbo so krili z deželnim prispevkom. Dela so se začela 24. januarja in so se zaključila 4. novembra.