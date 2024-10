V Ulici Cadorna zazevala večja luknja

Okrog 4. ure danes zjutraj je policija poklicala goriške gasilce in jih prosila za posredovanje zaradi večje luknje, ki je nastala med tlakovci v Ulici Cadorna. Gasilci so takoj preverili, da v nesrečo ni bil vpleten nihče ter da so vse cevi cele.

Zaradi grožnje, da bi lahko prišlo do še večjega usada, so gasilci del ulice Cadorna okrog luknje zaprli za promet.

Okrog 3. ure je luknjo zagledal mimoidoči in poklical policijo, ki je obvestila gasilce. Trenutno želijo ugotoviti, zakaj je prišlo do usada. Občinski odbornik za promet Francesco Del Sordi je izpostavil, da na srečo ni bil nihče vpleten v nesrečo, cesta pa ostaja zaprta za promet. Obrnili so se na podzivajalce, ki imajo cevi na tem območju in kjer je tudi kanalizacija. Podjetje Iris Acqua je poskrbelo za videoinšpekcijo s specializiranim podjetjem, Acegas pa je odklopil srednjo napetostno vrv, da bi lahko na tem območju kopali in ugotovili, zakaj je do usada prišlo.