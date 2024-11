V verižnem trčenju poškodovana voznica

Goriški gasilci so danes ob 9.40 ob povratku z opravljene intervencije na pokrajinski cesti št. 16 pri Krminu naleteli na prometno nesrečo, v katero so bili vpleteni trije avtomobili, ki so verižno trčili. Udeleženim osebam so nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, avtomobile pa so zavarovali. Skupno z reševalci službe 118, ki so kmalu prispeli na kraj, so iz enega od avtomobilov potegnili ukleščeno voznico. Z reševalnim vozilom so jo nato prepeljali v bolnišnico. Gasilci so nato zavarovali celotno območje in so odpravili posledice nesreče. Na kraju so bili karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.