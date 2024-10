V znamenju mladih in enakosti med spoloma

Od danes, 16. oktobra, do nedelje, 20. oktobra, bosta Gorici spet prestolnici sodobnega plesa. Vrača se namreč mednarodni festival Visavì, ki si ga je zamislilo goriško združenje ArtistiAssociati. Na letošnjem festivalu, s katerim v vidiku Evropske prestolnice kulture 2025 že širijo krog mednarodnih sodelovanj, bo poudarek na enakosti spolov in vključevanju mladih in vsekakor že uveljavljenih umetnikov.

Peti plesni festival bo ponudil bogat program, ki bo obsegal enajst predstav, šest posebnih dogodkov, eno tekmovanje in dve delavnici. V petih dneh se bo zvrstilo dvajset dogodkov, med katerimi bodo izstopale premiere: dve bosta svetovni, šest pa bo državnih. Nastopilo bo trinajst plesnih skupin iz Italije, Slovenije, Hrvaške, Nemčije in Švice, v katerih sodelujejo plesalci z vsega sveta. Publika bo imela priložnost, da spozna najnovejše trende in svetovno priznane koreografe.

Celoten program je na voljo na spletni strani www.goriziadancefestival.it.