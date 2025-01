Več prepirljivosti na cesti, v družini, med sosedi

»Po pandemiji covida-19 zaznavamo več prepirljivosti na cesti, v družini, v stanovanjskih blokih. Ljudje se veliko prej skregajo, posledično prihaja tudi do ekscesov in kaznivih dejanj.«Tako je povedal goriški prefekt Luigi Di Ruscio med včerajšnjo predstavitvijo podatkov o dejavnosti varnostnih organov na ozemlju nekdanje goriške pokrajine med lanskim letom, med katerim se je povečalo skupno število kaznivih dejanj. V celi goriški pokrajini so jih skupno obravnavali 4381, kar je za 12 odstotkov več kot leta 2023.

Tatvine predstavljajo skoraj tretjino vseh kaznivih dejanj, pri čemer je kvestor opozoril, da je treba upoštevati visoko število kraj koles v Tržiču, ki močno vplivajo na skupen podatek. Po drugi strani je kvestor pojasnil, da je višje število kaznivih dejanj tudi posledica porasta prijav, kar je rezultat učinkovitosti varnostnih organov. »Če ti ukradejo denarnico in se po prijavi nič ne zgodi, bo malokdo krajo prijavil policiji. Če pa policisti izsledijo storilca, bo prijav vse več, saj bo zaupanje v delo varnostnih organov večje,« je razložil kvestor in pojasnil, da so samo policisti med lanskim letom izvedli 163 aretacij, poleg tega so ovadili še drugih 1123 ljudi. Forenziki so opravili 45 preiskav, nabralo se je 140 primerov analiz opojnih substanc.

Čim bolj prisotni med ljudmi

Luigi di Ruscio je poudaril, da namenjajo posebno pozornost preventivi. »Čim bolj skušamo biti prisotni na ulicah, da nas vidijo tako občani kot tudi nepridipravi,« je pojasnil kvestor in opozoril, da so lani policisti med izvajanjem poostrenih nadzorov preverili identiteto okrog 700.000 ljudi, poleg tega so kontrolirali še 243.818 vozil.

Med lanskim letom so obravnavali več primerov nasilja nad ženskami, kar je hkrati tudi posledica višjega števila prijav. Med lanskim letom je kvestor skupno izdal 41 opominov, kar 31 jih je bilo povezanih z nasiljem v družini, medtem ko je bilo deset primerov zalezovanja. Kvestor je obenem izdal 94 odredb s prepovedjo vračanja v razne občine nekdanje goriške pokrajine in 26 odredb s prepovedjo približevanja športnim objektom (2 primera), urbanim središčem (1) in javnim lokalom (23).