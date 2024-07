Vinski natečaj z dobrodelnim pridihom

V vinoteki goriškega hotela Entourage je v petek potekala degustacija vin, ki sodelujejo na natečaju Sorsi solidali. Gre za projekt socialne zadruge Il Mosaico, ki je namenjen vinarskim podjetjem, pri katerih so zaposlene osebe iz ranljivih skupin.

Na natečaj se je prijavilo deset vinarskih podjetij: tri iz Španije in sedem iz Italije. Skupno so žiranti ocenili petnajst vin: pet iz Španije, tri iz Furlanije, štiri iz severne Italije in tri iz srednje oz. južne Italije. Med člani žirije so bili predstavniki ustanov Assoenologi FJK, Onav FCG in AiS iz Gorice ter nekateri novinarji.

Projekt, ki predvideva tudi večji dogodek v jesenskem času, bodo uradno predstavili javnosti v četrtek, 6. julija, ob 21.30 na Trgu Sv. Antona v Gorici, kjer bo nastopil irski bluz glasbenik Kaz Hawkins, ki ga bo na klavirju spremljal Franck Le Masle. Na predstavitvi projekta bosta poleg predstavnikov zadruge Il Mosaico navzoča tudi goriška občinska odbornika Patrizia Artico in Fabrizio Oreti. Celotna zamisel je sicer vključena v projekt za poživitev goriškega grajskega naselja in njegove okolice, za uresničevanje katerega goriška občina in njeni partnerji črpajo sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost.