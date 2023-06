Vongole sta najbrž želela prodati na črno

75 kilogramov: tolikšna je količina školjk venernic oz. vongol, ki so jih pripadniki obalne straže iz Gradeža v sredo, 21. junija, ob zori zasegli rekreacijskima ribičema pri rtu Zdoba v bližini izliva Soče. Gre za količino, ki je veliko večja od tiste, ki je dovoljena v primeru športnega oz. rekreacijskega ribolova, se pravi pet kilogramov na osebo, zaradi česar preiskovalci domnevajo, da so bile školjke namenjene prodaji na črno.

Moška sta se na prizorišče podala s čolnom, ob vrhuncu oseke pa sta se spustila v vodo in z ročno izdelanimi grabljami strgala po dnu plitvin okoli rta Zdoba. Potem ko so ju pripadniki obalne straže zasačili, so jima naložili denarni kazni v višini več kot osem tisoč evrov zaradi nedovoljenega nabiranja školjk, ulov pa zasegli. Veterinarska služba tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi je pozneje ugotovila, da so bile školjke še žive, zato so jih natovorili na čoln obalne straže in spet odvrgli v morje.