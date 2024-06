Z zagnanostjo do boljše promocije lokalnih dobrot

»Naš prostor je iz vidika lokalnih proizvodov in pridelkov, ki so kakovostni in zdravi, izredno bogat, pogosto pa se zgodi, da jih še sami gostinci ne znajo učinkovito izkoriščati in predstavljati go stom. Dogaja se, da ponujajo proizvode, ki sodijo v seznam postojank Slow Food, ampak te ga ne izpostavljajo ali jih ne znajo ovrednotiti, kot bi lahko. Na ta način izgubljamo priložnosti za povečanje prepoznavnosti našega enogastronomskega zaklada,» pravi Chiara Canzoneri, kuharska mojstrica, ki je po novem postala tudi vodja goriškega gibanja Slow Food.

Vajeti sekcije je prevzela od priznanega vrhovskega gostinca Avguština Devetaka, ki se mu je zahvalila za izkazano zaupanje. Devetak sicer ostaja del ekipe v vlogi koordinatorja med postojankami, skrbel bo tudi za odnose z vinskimi kletmi. Za organizacijo dogodkov bo odgovoren Lucio Vittor, Lisa Rossi bo skrbela za stike z javnostmi, Manuela Rossi pa bo blagajničarka. Novo vodstvo so pred stavili včeraj v Raštelu, in sicer v prostorih nekdanje trgovine s klobuki, v kateri je zveza Confcommercio v okviru projekta za oživitev starega mestnega jedra Borghi odprla info točko. Zvezo trgovcev je na včerajšnji predstavitvi zastopal Gianluca Madriz, deželni predsednik, ki je poudaril pomen združevanja moči pri promociji goriškega prostora in izrazil prepričanje, da bo Canzonerijeva s svojo energijo dala velik doprinos tudi gibanju Slow Food.

»Tudi hrana je kultura,« je izpostavila Patrizia Artico, goriška občinska odbornica, ki pobliže sledi projektu GO! 2025. »Enogastronomija bo v okviru Evropske prestolnice kulture bistvenega pomena,» je dejala in pristavila pomembno vlogo gostincev, trgovcev in drugih gospodarskih subjektov. Pozdravila sta še Roberto Gajer, pokrajinski predsednik zveze upraviteljev javnih lokalov FIPE, in Ivo Bozzato, direktor zveze kmetovalcev Coldiretti za Goriško in Tržaško.

Da bi prispevalo k poznavanju lokalnih proizvodov ter ozaveščalo gostince in javnost o njihovi kakovosti, snuje novo vodstvo Coldiretti vrsto projektov. Med temi bo niz tematskih srečanj, na katerih bodo udeleženci spoznavali in razpravljali o nekaterih proizvodih: prvo bo 12. junija na kmetiji Zoff v Bornjanu, kjer bodo predstavili postopke izdelave sira, evropske omejitve glede uporabe surovega mleka ipd. Sledila bo degustacija sirov in vin kleti La Castellada, sodeloval bo tudi nutricionist.