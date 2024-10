Za vedno se je poslovil Ivan Černic

V noči na današnji dan je za vedno zatisnil oči profesor Ivan Černic, nekdanji šolnik in vsestransko angažiran pripadnik slovenske narodne skupnosti v Italiji. Med drugim je bil eden od ustanoviteljev goriškega dela SSk, njen županski kandidat in občinski svetnik v Doberdobu ter predsednik ŠZ Olympia. Star je bil 86 let.

Rodil se je 20. maja 1938 v številni vrhovski družini. Med študijem na klasičnem liceju Primoža Trubarja v Gorici, kjer se je izkazal za nadarjenega dijaka, je bil v goriškem Alojzijevišču, študijsko pot je nato nadaljeval na Univerzi v Trstu. Izbral je Fakulteto za matematiko. Po dokončani univerzi je nekaj let poučeval na zavodu ITI in slovenskem klasičnem liceju v Gorici, nakar se je redno zaposlil na tržaškem liceju Franceta Prešerna. Leta 1984 je postal ravnatelj zavoda Zois, ki ga je vodil vse do upokojitve leta 1996.Od mladih let je bil aktiven na družbenem, kulturnem in političnem področju. Leta 1975 je bil med ustanovitelji stranke lipove vejice na Goriškem in njen pokrajinski predsednik, na prvih deželnih volitvah leta 1964 je bil med kandidati SSk za deželni svet. Kandidiral je tudi za pokrajinski svet in kot županski kandidat na lokalnih volitvah v Doberdobu leta 2004. Bil je tudi predsednik ŠZ Olympia, odbornik pri ŠZ Soča in odbornik SCGV Emil Komel.