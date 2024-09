Začel se je teden posvečen violinam

V Gorici bo od danes do 15. septembra potekalo 43. mednarodno tekmovanje za violiniste Rodolfo Lipizer. Dolgoletna pobuda društva, ki prav tako nosi ime po goriškem violinistu, skladatelju in dirigentu, je eden izstopajočih in prepoznavnih dogodkov, ki postavljajo Gorico v središče mednarodnega kulturnega dogajanja. Okrog trideset glasbenikov z vsega sveta je letos sprejelo izziv umetniške preizkušnje. Zastopani bosta tudi Slovenija in Italija.

Žirija bo prisluhnila kandidatom v centru Lojze Bratuž, kjer se bo tudi občinstvo lahko udeležilo (s prostim vstopom) polfinala v torek in v sredo (ob 15.30 in ob 20.30) in finala v četrtek in v petek (ob 19.30). Nagrajevanje bo sledilo na istem odru v nedeljo, 15. septembra ob 19.00, ko bo na sporedu tudi koncert nagrajencev ob 20.00 (vstopnice za zaključni koncert prodaja društvo Lipizer). Ob tej priložnosti bo občinstvo poslušalo glas violine Rodolfa Lipizerja. V finalu in na koncertu bo sodeloval simfonični orkester ukrajinske Glasbene akademije Mykola Lysenko, ki ga vodi Jurij Bervetski.

Tekmovanje bo zagotovo nagradilo zelo nadarjene in skrbno pripravljene violiniste, saj so zahteve pravilnika visoke. Kandidati bodo morali zaigrati programe vseh treh etap, od izbora do finala, na pamet. Edini izjemi sta sonata iz programa za polfinale in nova skladba, ki je nastala za tekmovanje. Program mora obsegati dela od 18. stoletja do danes; med temi so obvezne Variacije Rodolfa Lipizerja in noviteta skladatelja Giovannija Albinija z naslovom Beethoveniana (naročilo društva Lipizer). Ob denarni nagradi bo najboljši violinist po mnenju žirije prejel tudi violino, ki so jo izdelali na mednarodni goslarski šoli Stradivari v Cremoni, kot tudi možnost nastopanja v okviru raznih koncertnih sezon in udeležbe na mednarodnem tekmovanju Luis Sigall v Čileju. Žirijo sestavljajo Mario Garuti, Galina Buinovschi, Carlo Grandi, Christoph Seybold in Bujar Sykja. Organizatorji bodo predvajali vse nastope v živo na youtube kanalu društva Lipizer.

Teden v znamenju violinskega tekmovanja bodo obogatili tudi spremljevalni dogodki. V ponedeljek, 9. septembra ob 18.30 v hiši Ascoli bo na sporedu predavanje Carla Grandija z naslovom »Yehudi Menuhin, violina stoletja«. V četrtek, 12. septembra ob 18.00 v centru Anfass »Gastone Musulin« bo sledila okrogla miza z naslovom »Glasbene note o drugačnosti«. V soboto, 14. septembra ob 16.00 v občinski dvorani Dora Bassi pa bodo predstavili nove publikacije, ki jih izdaja društvo Lipizer.