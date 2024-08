Začenja se razdeljevanje promocijskega materiala za GO! 2025

Nova Gorica in Gorica se pripravljata na prav posebno leto, zato bo neposredno vključevanje lokalnih dejavnosti ključnega pomena za primerno sprejemanje obiskovalcev ob priložnosti GO! 2025. Prav zato bo EZTS GO že od septembra 2024 izvajal vrsto aktivnosti za vključevanje javnih podjetij in nastanitvenih obratov. Od današnjega dne je za lastnike tovrstnih podjetij možna prijava na obrazcu na spletni strani www.euro-go.eu za brezplačen promocijski komplet artiklov z blagovno znamko Evropske prestolnice kulture za zaposlene, sodelavce in stranke, ki jih bodo lahko uporabljali v svojih prostorih. Promocijski komplet je zasnovan tako, da je podpora projektu GO! 2025 prepoznavna in vidna, vsebuje pa naslednje: majice, podstavke, zapestnice, priponke, nalepke in turistične brošure. Vsako podjetje bo v tej prvi fazi lahko prejelo le en brezplačni promocijski komplet, za katerega je treba izpolniti spletni obrazec.

Zainteresirani bodo od 18. septembra po elektronski pošti prejeli potrditev, nato pa bodo morali komplet prevzeti osebno. Razdeljevanje se bo uradno začelo 20. septembra po vrstnem redu prejetih vlog. V tej prvi fazi bodo imeli prednost gostinski in drugi turistični obrati, vendar so vsa podjetja v Gorici in Novi Gorici vabljena, da izrazijo svoj interes, saj bodo – če zaradi izčrpanosti zalog ne bodo vključena v prvo razdelitev – vključena v naslednje kroge.

Poleg razdeljevanja gradiva v mestih se nadaljuje tudi načrt spletnega vključevanja. Celotno čezmejno območje je vabljeno k sodelovanju tudi preko čezmejnega digitalnega zemljevida, ustvarjenega za obiskovalce Evropske prestolnice kulture (na voljo na naslovu https://www.go2025.eu/sl/discover/borderless-map). Po zaslugi sodelovanja z italijanskimi in slovenskimi deležniki je EZTS GO v platformo dogodka že vključil številne nastanitvene objekte, bare in restavracije, zdaj pa lahko vsa tovrstna podjetja na tem območju zaprosijo za vključitev. Tudi v tem primeru je za oddajo vloge potrebno le izpolniti spletni obrazec (Take part).Upravitelji spletnih strani imajo na voljo tudi digitalni banner GO! Borderless, ki je idealen za prilagoditev lastne strani in podporo dogodka tudi prek spleta.