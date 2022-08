Zanima jo azijska kultura

»Redno učenje in sledenje pouku ter trud in zanimanje, ki ga vložiš v posamezni predmet«. To je po mnenju Karoline Vizintin, ki je med letošnjimi zlatimi maturanti na znanstvenem liceju Simona Gregorčiča v Gorici, predstavljalo ključ za uspeh. 19-letnica iz Doberdoba se je v petih letih šolanja na liceju vedno redno učila, zato je ciljala na visoko oceno, a pred objavo izidov maturitetnega izpita, ne bi nikoli pričakovala stotice. Karolina se je odločila, da se v zadnjih dveh letih šolanja posveti predvsem učenju, pred leti pa je trenirala ritmično gimnastiko pri športnem združenju Olympia v Gorici in igrala kitaro na Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emil Komel. V prostem času rada tudi posluša glasbo.

Odličnjakinja je nepričakovano bila zelo umirjena med pripravo na izpit, čeprav sta ji ustna preizkušnja in pisna naloga iz matematike ustvarili nekaj napetosti. »Matematika je eden izmed glavnih predmetov na znanstvenem liceju in me je malo skrbelo ob misli, kaj bo lahko v nalogi in če sem ponovila vso potrebno snov,« pravi Karolina in dodaja, da si je nekoliko oddahnila, ko je prišlo na dan, da bo nalogo pripravila profesorica na podlagi vsebin, ki so jih predelali med letom. »Če bi naloga prišla z ministrstva, bi bila dosti težja,« meni Karolina.