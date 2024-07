Združenje staršev iz Romjana z novim vodstvom

V Ronkah je v prejšnjih dneh začelo delovati novo vodstvo Združenja staršev iz Romjana. Po novem ga vodi Irene Pecikar De Colle. Za podpredsednika so imenovali Pasqualeja Emanueleja, blagajničarka bo Monica Devidè, tajnica pa Annali Vignut. Svetnice so Elena Cettul, Damiana Colarich in Alessandra Fabbro. Nazadnje je bila na mestu častne predsednice potrjena Damiana Kobal. Novo vodstvo je takoj zagrabilo za delo, saj se že ukvarja z organizacijo tradicionalne Prešole za otroke, ki obiskujejo slovensko osnovno šolo. Tudi letos bodo dva tedna preživeli v znamenju športnih, glasbenih in drugih zabavnih dejavnosti ter, seveda, slovenskega jezika.