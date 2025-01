Že 25 let spajajo ironijo in umetnost

V soboto, 25. januarja, ob 11. uri bo v mediateki Ugo Casiraghi v Hiši filma potekalo nagrajevanje 25. izvedbe tekmovanja Spirito di Vino. Gre za mednarodni natečaj karikatur in satiričnih ilustracij, ki ga vsako leto organizira Movimento Turismo del Vino Furlanije - Julijske krajine, ki mu predseduje Elda Felluga.

»Lahko smo le ponosni in veseli, da so bili odzivi na natečaj od leta 2000 do danes tako pozitivni,« pravi Elda Felluga. »Lepo je opazovati različne poglede karikaturistov, ki s svojimi deli začrtajo pisani kalejdoskop linij in vsebin brez meja,«razlaga Felluga. Karikaturisti črpajo za svoja dovtipna dela navdih iz aktualnih, zgodovinskih ali družbenih tem. Rdeča nit natečaja pa je ironija.

V sklopu tekmovanja se je do danes zbralo preko devet tisoč karikatur in ilustracij iz celega sveta. Prihodnjo soboto bo na sporedu tudi odprtje razstave, ki bo ponujala na ogled trideset umetnin. Slednje je izbrala posebna žirija med tristo različnimi ilustracijami.

Vseh trideset izbranih karikatur bo oblikovalo letošnjo izdajo koledarja Spirito di Vino. Naslovnica koledarja bo letos na počastitev Evropske prestolnice kulture 2025 prikazovala Trg Evrope / Transalpina.

Podelitev nagrad bo tudi priložnost za napoved naslednjega pomembnega dogodka v znamenju satire. Movimento Turismo del vino FVG bo namreč v mesecu aprilu v okviru projektov EZTS GO začel prvi svetovni festival (vinske) satire, ki bo v čezmejnem duhu združeval vino, teritorij in umetnost karikaturistov.