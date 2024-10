Želijo si, da bi postala dom umetnosti

Visavì, mednarodni festival sodobnega plesa, ki ga petič letos prireja goriško združenje Artisti Associati, je v teh dneh v polnem teku. V okviru bogatega programa plesno-gledaliških prestav in performansov pa so včeraj na goriškem gradu razkrili nove umetniške projekte, s katerimi bodo postregli v okviru EPK 2025.

Projekte je predstavil direktor združenja Artisti Associati Walter Mramor. Ob njem so spregovorili predstavniki institucij, in sicer goriški župan Rodolfo Ziberna, novogoriški podžupan Anton Harej, programski vodja GO! 2025 Stojan Pelko, Sara Boškin v predstavništvu EZTS GO, deželni svetnik Diego Bernardis in predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin.

V kolikor bo festival Visavì del uradnega programa EPK 2025, so vsi dejali, da pričakujejo prihodnje leto posebno edicijo že tradicionalnega dogodka.

Poslopje še obnavljajo

Poleg plesnega festivala, ki bo zaživel v novi obliki, so se v okviru EPK 2025 pri združenju Artisti Associati lotili več projektov. V starem mestnem jedru so odkupili štirinadstropno hišo, ki bo sedež akademije BorGO Live. Poslopje trenutno še obnavljajo, nekateri gledališki tečaji pa se bodo vsekakor začeli s prihodnjim tednom, medtem ko bo plesna šola začela delovati januarja.

Dela izvajajo s pomočjo sredstev iz sklada Borghi za oživitev goriškega starega mestnega jedra. Akademija bo razpolagala z malo gledališko dvorano (v njej bo 45 sedežev), pa tudi z veliko dvorano in stanovanji za umetnike iz drugih krajev. »Želimo si, da bi akademija postala pravi dom umetnosti,« je dejal Mramor.

Artisti Associati bodo sodelovali tudi pri uresničitvi mednarodnega projekta One Dance European City (ODEC), in sicer s Slovenskim narodnim gledališčem Nova Gorica ter z nacionalno fundacijo plesa Aterballetto. Bil je izbran na razpisu zavoda EZTS GO za male projekte in predvideva več »potujočih« plesnih predstav, ki se bodo začele na eni in zaključile na drugi strani nekdanje goriške meje.

Med malimi projekti, ki so bili izbrani v okviru EPK 2025, je tudi odrska produkcija ljubljanskega zavoda za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev En-Knap Amaterski tihotapci. Artisti Associati pri produkciji sodelujejo kot partnerji, nacionalna premiera bo že danes na ogled ob 19.30 v Kulturnem domu v Gorici. Gre za plesno prestavo o občutku pripadnosti skupnosti in hrepenenju po njej ter o pojmu svobode, preseganju meja in tihotapljenju.