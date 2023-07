Zmagovalca sta Gorjansko in Gabrje

Po dveh tednih vnetih bojev na travnatem igrišču je prejšnji petek padel zastor nad letošnjim, že 35. turnirjem v malem nogometu, ki ga skrbno in uspešno pripravljajo pri društvu Skala v Gabrjah. Tudi tokrat se je športno tekmovanje prelevilo v ljudski praznik, ki je v prijetno okolje malih Gabrij vsak večer priklical veliko število ljudi. Med ženskami je prvo mesto zasedla ekipa Gorjansko, med moškimi pa so zmagali domačini oz. Gabrci.

Ženski finale je bil na vrsti v četrtek. V tekmi za 3. in 4. mesto so zmagala krajevna dekleta, ki so po negotovem začetku spreobrnile rezultat v svojo korist in s hat-trikom igralke Vivian Fajt premagale trdožive Doberdobke. Končni izid je bil 5:2 za Gabrje. Nato sta se v finalu za prvo mesto pomerili ekipa Maldeskien iz Gorice in ekipa z Gorjanskega. Šlo je za res lepo in borbeno tekmo, v kateri so s 4:2 prevladala dekleta s kraškega Gorjanskega. Z zmago je ta ekipa ponovila lanski uspeh. Njena igralka Nataša Maksimovič je bila s 13 goli proglašena za najboljšo strelko turnirja. Najboljša vratarka je bila Erika Bric (Maldeskien), miss turnirja pa Veronika Franceschini iz gabrske ekipe.

Pri moških so se v finalnem troboju v petek pomerile ekipe Oslavje, Šempeter, Aenigma iz Gorice in Gabrje. V kvalifikacijskih srečanjih so se najbolj izkazali Oslavci, medtem ko sta se ostali dve finalistki prebili v zaključni troboj prav na zadnjih tekmah. Najprej sta na igrišče stopili moštvi Gabrij in Aenigme. Boljšo uigranost so pokazali domačini, ki so suvereno zmagali s 6:2. V drugi tekmi finala sta se pomerili moštvi Oslavja in Aenigme. Oslavci so se na igrišču predstavili z zelo okrnjeno postavo, saj niso razpolagali z zamenjavami. Kljub temu so povedli s 4:2, a na koncu jim je pošla sapa in so se morali zadovoljiti s porazom s 5:4. V tretji tekmi med Gabrci in Oslavci se je pokazala premoč domačinov, ki so slavili brez večjih težav s 6:2 in zasluženo osvojili pokal 35. gabrskega nogometnega turnirja. Za najboljšega vratarja je bil proglašen Alex Gergolet (Doberdob), naslov najboljšega strelca pa sta si delila Martin Juren (Oslavje) in Lorenzo Selva (Gabrje), vsak po 13 zadetkov.

Nagrajevanju je sledilo družabno srečanje z glasbo, ki je na najlepši način sklenilo uspešen turnir.