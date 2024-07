NA ROBU IN NA DNU: Je starost prednost ali ovira?

Tudi na Kitajskem postaneš polnoleten pri 18 letih. Glede na to, da tako velja tudi v večjem delu Azije in Afrike, celotni Južni Ameriki, skoraj vseh evropskih državah - izjema je le Škotska - in tudi v skoraj vseh zveznih državah Kanade in ZDA, lahko za domala cel svet zapišemo, da je letošnje leto prav posebno za generacijo 2006.

A začetna omemba Kitajske ni naključna. Ko so včeraj v Parizu po zaključeni tekmi v mešanih dvojicah v streljanju z zračno puško na 10 metrov podelili prvi komplet odličij, sta se zlate medalje veselila Kitajca Juting Huan in Lihao Šeng. Lihao bo decembra star 20 let, Juting pa je predstavnica generacije 2006. Osemnajst let bo dopolnila 3. septembra.

Nekaj simbolike je v tej prvi zlati medalji. Dobila jo je strelka na robu polnoletnosti, kar pomeni, da je 53 let mlajša od kitajskega predsednika Ši Džinpinga in od predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasa Bacha.

Razprava o starosti vodilnih mož je še posebej aktualna zaradi predsedniške tekme v ZDA, ni pa nikoli povsem izginila iz javne razprave. Vprašanje, ali je na vodilnih položajih starost prednost ali ovira, je večno in zato brez odgovora.

A nekaj zagotovo velja. Poglejte lestvico včerajšnje (sobotne, op. ur.) tekme v streljanju z zračno puško. Na zadnje, se pravi 28. mesto sta se uvrstila Egipčana Remas Khalil in Ibrahim Ahmad Mohammad Korayiem. Ona, Remas, bo 1. oktobra slavila 18 let. To pomeni, da sta predstavnici letnika 2006 tako na prvem kot na zadnjem mestu.

Nam ta podatek kaj pove? Malo ali nič. Verjamemo pa, da bo zadnjeuvrščena Remas na naslednji olimpijadi svojo uvrstitev izboljšala. Da bodo čez štiri leta sedanji vodilni možje učinkovitejši in natančnejši, pa je bolj malo verjetno. A da bodo vseeno streljali v tarče, je kar zanesljivo.