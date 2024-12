Absurdna, vendar realna zgodba o osamljenosti

Komiko, grotesknost, morbidnost pa tudi dramatičnost. Vse to in veliko več ponuja nova produkcija Slovenskega stalnega gledališča Svinje, ki so jo predstavili danes ob prisotnosti direktorja gledališča Danijela Malalana v mali dvorani SSG in je nastala v režiji Primoža Ekarta. Premiera bo v petek, 6. decembra, ob 20. uri v Mali dvorani Slovenskega stalnega gledališča. Pred začetkom predstave, in sicer ob 19.15, bo odprtje razstave v sklopu 60-letnice tržaškega Kulturnega doma, ki jo Slovensko stalno gledališče prireja v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje, in nosi naslov Lončar. Pečar. Umetnik. Franjo Felicijan v Trstu.

Sestri na svinjski farmi

Avtor absurdne, vendar realne zgodbe, ki na skoraj kabarejski način raziskuje temo osamljenosti, je priznani hrvaški dramatik Tomislav Zajec. Zgodbo je postavil v okolje svinjske farme, kjer živita odrasli sestri, ujeti v travmatični preteklosti. Njuni vlogi bosta zaživeli v igranju, petju in koreografijah igralk Tine Gunzek in Nikle Petruške Panizon.

»Idejo za uprizoritev sem imel, potem ko sem ju videl nastopiti skupaj in sem ugotavljal, da sta igralki idealni za vlogi sester. Nisem se zmotil,« je dejal režiser, ki je obenem avtor besedil pevskih točk. Za izvirno glasbo pa je priskrbel Davor Herceg. »Gre za res posebno predstavo, ki igralkam dopušča veliko interpretativno svobodo,« je pristavil direktor SSG Danijel Malalan.

(Skoraj) do konca leta

Scenografijo predstave si je zamislila Sara Slivnik, kostume je izbrala Tina Kolenik. Koreografije petih prizorov je ustvarila Rosana Hribar, oblikovalec svetlobe je Andrej Hajdinjak. Ponovitve na odru Male dvorane SSG se bodo nadaljevale do 29. decembra in bodo opremljene z italijanskimi nadnapisi.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku