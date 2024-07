Cesarica Sissi v Irminih očeh

Priča smo novemu filmu, ki skuša na drugačen način osvetliti lik cesarice Sissi - Elizabete Bavarske. Nemška režiserka Frauke Finsterwalder je za prikaz novega zornega kota izbrala spomine in pripovedi dvorne dame Irme Sztáray.

V filmu Io e Sissi (Sissi in jaz) je Irma neporočena madžarska grofica, zelo svobodna ženska, ki je v preteklosti zavrnila poroko in vstop v samostan, a je naposled pri dvainštiridesetih letih morala kloniti volji in zahtevam ukazovalne matere, ki jo je prisilila v službo k vse bolj osamljeni cesarici Sissi. Leta 1906 se Irma od blizu seznani z ekstravagantno in temperamentno kneginjo, ki je takrat že veliko let ločena od soproga in po novem živi v aristokratski komuni na grškem otoku Krfu.

Sissi je zelo zahtevna delodajalka, ki se do spremstva in služinčadi velikokrat obrača vzvišeno in ukazovalno. Emancipirani ogrski grofici to seveda ni vedno po godu, a kljub temu se na bavarsko vladarico naveže in navsezadnje pri njej ceni ravno temperament ter moč, s katerima kljubuje zahtevam habsburške monarhije. Čeprav je sprva negotova, se Irma kmalu v celoti ukloni cesaričini volji. Ko potujeta s Krfa v Alžir in iz Bavarske v Anglijo, se med njima razvije posebno zanimiv odnos, pa čeprav le tako tesen, kot to dovoli Sissi. Ravno zveza med tema dvema ženskama je pritegnila devetinštiridesetletno avtorico filma, da se je zgodbe lotila z zelo feminističnim prijemom.

Pri tem ji je bila v veliko pomoč izbira protagonistk – igralke Suzanne Wolff, ki pooseblja Elizabeto, predvsem pa Sandre Hüller, ki v vlogi dvorne dame prispeva k filmski zgodbi neverjetno paleto emocij.

Tako kot potek resničnih dogodkov se tudi filmska pripoved bliža dramatičnemu epilogu z vrnitvijo protagonistk na Dunaj in s kasnejšim odhodom v Ženevo ...

Ogledali smo si torej zanimiv zgodovinski film, ki je bil premierno prikazan na lanskem berlinskem festivalu. Režiserka Finsterwalder ga je opremila s sodobno glasbeno kuliso, ki prispeva k zgodbi tudi zelo aktualno razsežnost.

Io e Sissi (Sisi in jaz)

Država: Nemčja, Avstrija, Švica 2023

Reźja: Frauke Finsterwalder

Igrajo: Sandra Hüller, Suzanne Wolff, Anthony Calf in Tom Rhys Harries