Dve nagradi za slovenske filme na 30. Sarajevskem filmskem festivalu

Na 30. Sarajevskem filmskem festivalu je bil poleg filma Odrešitev za začetnike scenaristke in režiserke Sonje Prosenc, ki je prejel partnersko nagrado cicae, nagrajen tudi celovečerni dokumentarni film Cent’anni scenaristke in režiserke Maje Doroteje Prelog. Ta je prejel posebno nagrado za promocijo enakosti spolov.

O tej nagradi je odločala žirija v sestavi montažerka, pomočnica režije in svetovalka za trajnostni razvoj pri filmu in televiziji iz Nemčije Dörte Schneider Garcia, nizozemski filmski programer, selektor, raziskovalec in pisatelj Julian Ross ter scenaristka iz Velike Britanije Misan Sagay. Nagrada je tudi finančna, v vrednosti 7500 evrov, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

Režiserka Prelog je ob prejemu nagrade povedala, da ji nagrada za promocijo enakosti spolov pomeni izjemno veliko, saj jo podeljuje posebna žirija, ki izbira med vsemi prvenci režiserk, tako med igranimi kot tudi dokumentarnimi filmi.

»Proces dela na dokumentarnem filmu je enak igranemu, velikokrat obsežnejši - tako finančno, časovno kakor tudi čustveno. Zame in za moj film Cent’anni je nagrada kakor velik obliž na rane dolgoletnega ustvarjanja filma, ki razgalja moje življenje in življenje mojega partnerja. Hkrati pa je to priznanje pomembnosti tematike medčloveških odnosov v predanih partnerskih zvezah, ki se velikokrat znajdejo ujeti v vzorce patriarhata, ki moškemu ne dovoli biti ranljiv in žensko vidi kot skrbno negovalko,«

je še dodala.

Gre za snemanje dokumentarnega filma o partnerjevi zmagi nad smrtonosno boleznijo, ki se prevesi v režiserkino odkrivanje nezaceljenih ran njunega dolgoletnega odnosa. Film je slovensko-poljsko-italijansko-srbsko-avstrijska koprodukcija, producent filma je Cvinger film. Režiserkin prvenec se je z regionalno premiero na festivalu uvrstil v tekmovalni dokumentarni program. Svetovno premiero je imel na letošnjem filmskem festivalu v Trstu, kjer je že prejel nagrado občinstva za najboljši dokumentarni film.

V tekmovalnem igranem programu je bil tudi film Odrešitev za začetnike z angleškim naslovom Family Therapy scenaristke in režiserke Sonje Prosenc, ki je na festivalu prejel eno od partnerskih nagrad, in sicer nagrado cicae. Nagrado podeljuje Mednarodna konfederacija art kinematografov (CICAE), nagrajeni film pa bo prejel posebno podporo konfederacije, ko gre za pomoč pri distribuciji, predvajanju filma in doseganju občinstva prek mreže 3000 evropskih kinematografov. Žirija je v svoji obrazložitvi zapisala, da gre za film, ki ima sposobnost doseči občinstvo po vsem svetu, in ki najbolje predstavlja umetniško kakovost kinematografije ter prispeva k njegovi dosegljivosti in raznolikosti.

Film je imel svetovno premiero na filmskem festivalu Tribeca na Manhattnu v New Yorku in govori o komični disfunkcionalnosti odnosov v na videz popolni meščanski družini. V glavnih vlogah v filmu nastopajo: Katarina Stegnar, Marko Mandić, Mila Bezjak in francoski igralec Aliocha Schneider, v stranskih vlogah pa še Kristoffer Joner, ki je v prejšnjem celovečercu režiserke Zgodovina ljubezni odigral glavno moško vlogo, Judita Franković Brdar, Jure Henigman, Ana Djurić - Konstrakta ter Matija Vastl. Producent filma je produkcijska hiša Zavod Monoo, sicer je film slovensko-italijansko-norveško-hrvaško-srbska koprodukcija. Film je na rednih sporedih slovenskih kinematografov od četrtka.

Letos se je na festival uvrstilo rekordnih 12 filmov s slovensko udeležbo. Vsi filmi so nastali s finančno podporo Slovenskega filmskega centra.