Na Krvavcu in Voglu ter Na Žlebeh še priložnost za smuko

Smučarski navdušenci lahko te dni v Sloveniji še pridejo na svoj račun na Krvavcu in Voglu, kjer kot zadnji še obratujejo v tej sezoni. Zadnji dan smuke na Krvavcu bo v petek, 11. aprila. Tudi na Voglu se bo smuka ta teden zaključila s petkom. Od 12. do vključno 18. aprila bodo izvedli že prej načrtovana dela, nato pa smučarje ponovno vabijo 19. aprila.

V FJK so še odprta smučišča Na Žlebeh, in sicer do 14. aprila. Nato jih bodo prehodno spet odprli za velikonočni konec tedna vključno z velikonočnim ponedeljkom.

Na Voglu, kjer je trenutno en meter naravnega snega, so že predhodno načrtovali redna enotedenska vzdrževalna dela na nihalki. Nato bodo, če bodo razmere to dopuščale, vremensko turbulentno sezono, kot so jo opisali, še nadaljevali na velikonočno soboto, 19. aprila.

Na Krvavcu, kjer imajo 65 centimetrov debelo snežno odejo, iztekajočo se smučarsko sezono ocenjujejo kot uspešno. »Imeli smo zelo dober obisk, precej večji kot lani, kljub nekaterim vremenskim izzivom,« so povedali. Natančne številke o obisku bodo imeli zbrane po koncu sezone.

O rekordni smučarski sezoni so poročali iz FJK. Prvič so beležili več kot 900.000 vstopov na smučišča in 9,8 milijona spustov.