Mineštra skladb na Verdijevem trgu

Trst bo tudi letos obiskala razposajena druščina vrhunskih glasbenikov iz skoraj vseh celin, ki se udeležujejo priljubljene Etno HistErije. Ponedeljkov koncert prireja Zveza slovenskih kulturnih društev in spada v niz dogodkov Trieste Estate.

Dvajseta izvedba dvotedenskega glasbena srečanja se je za 70 glasbenikov iz 18 držav pričela prejšnjo nedeljo. V petih dneh so se po posluhu naučili in nato še zaranžirali približno uro in pol dolg glasbeni program, pri čemer je študij potekal horizontalno: udeleženci so namreč učili drug drugega.

Večji del programa tudi tokrat sloni na lokalnih ljudskih vižah in napevih posameznika ali skupine (npr. bolgarska kopanitsa, švedski scottish, slovenska pesem ...), ki jih nato glasbeniki v izjemno kratkem času pretvorijo in harmonizirajo ter ob tem ustvarijo kompleksne aranžmaje. Repertoar je vsako leto nov, mnogokrat pa se koncertom pridružijo drugi glasbeni gostje (npr. Jani Kutin, Rok Trkaj, Jani Kovačič, duo Past ...).

Po intenzivnem tednu vzajemnega učenja se je tako Etno HistEria World Orchestra odpravila na turnejo po Sloveniji, kjer na koncertih postreže z okusno mineštro skladb iz celega sveta, ki jih začini z avtorskim pristopom vsakega od udeležencev. Nastopi potekajo z obilo komunikacije in improvizacije ter na tak način ustvarjajo vedno nove dinamike, zato je vsak koncert nov in nepričakovan dogodek tako za poslušalce kot za orkester.

Po dvotedenski izkušnji se bodo glasbeniki razšli ter v večini primerov v manjših sestavih nadaljevali po vsem svetu.

V sklopu omenjene slovenske turneje bo orkester nastopil tudi na drugi strani meje, kjer ga je lani tržaško občinstvo sprejelo z ovacijami. Pričakovanja za še en nepozaben glasbeni spektakel v znamenju kreativnosti in sproščenosti so zato upravičeno visoka.

Etno HistEria World Orchestra, 15. julij ob 21. uri.

Verdijev trg, Trst, Vstop prost

Informacije: trst@zskd.eu