GO!2025 se je pridružil še Sting

Spremljevalni program Evropske prestolnice kulture GO! 2025 je bogatejši še za eno odmevno ime. Predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga je danes sporočil, da bo 9. julija 2025 v Vili Manin v Codroipu nastopil angleški pevec in član nekdanje zasedbe The Police Sting. Vstopnice bodo začeli prodajati 6. novembra.

Koncert bo del projekta GO! 2025&Friends, s katerim hoče Dežela FJK povečati odmevnost dogodka, ko bosta Gorica in Nova Gorica skupaj evropska prestolnica kulture. Prejšnji teden je Fedriga že najavil nastop Alanis Morissette. Včeraj pa je odmevala vest, da bo julija 2025 v Gorici nastopila skupina 30 Second to Mars.