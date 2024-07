Haby, Francozinja nove dobe

Haby je mlada ženska, ki je globoko vpeta v življenje skupnosti, v kateri seveda tudi sama živi, v neskončno osamljenem predmestju Pariza. Na lepem odkrije stanovanjski načrt za prenovo soseske, ki ga za zaprtimi vrati in v strogi tajnosti vodi mladi pediater Pierre Forges. Forges je tudi župan tamkajšnje občine, ki se je odločil za rušenje velikega bloka, v katerem je Haby odraščala. Novica mlado žensko zelo presune in se z ostalimi stanovalci stavbe poda v srdit boj, da bi preprečila županski načrt in uničenje bloka 5.

Danes šestinštiridesetletni režiser Ladj Ly, rojen v Maliju, ki je v zloglasni banlieue živel in se pravzaprav že od mladih nog boril za preživetje, se tako spet vrača k njemu zelo ljubi tematiki. Gledalce želi spet seznaniti z novo zgodbo o življenjskih razmerah v francoskem predmestju. Tako se spet poda med orjaške cementne bloke, kjer očitno veljajo drugačna pravila in navade kot v preostalih mestnih predelih.

Najnovejša režiserjeva zgodba je bistveno bolj politična od prejšnjih. V centru pozornosti je namreč neizkušeni župan, ki je nepričakovano nasledil predhodnika, ker je ta umrl. Forges je boječ upravitelj in se prav tako nenadoma znajde pred najostrejšo nasprotnico – bojevito Haby. Seveda je to hčerka druge generacije priseljencev, ki na vprašanje o identiteti čisto iskreno odgovarja, »sem Francozinja nove dobe«.

Film je zelo majhna a tudi nadvse univerzalna zgodba, ki prikazuje borbo vseh, ki želijo, da se njihov glas sliši, pa čeprav se okolica dela, da jih ni in da nimajo pravice do besede.

Podobno kot že pred štirimi leti, ko je Ladj Ly presenetil javnost s filmom Les miserables, ki je nastal po nemirih v Franciji leta 2005 in je prejel celo vrsto nagrad, tudi tokrat režiser ponese kamero v kraje, ki so večini težko dostopni in nepoznani. Čeprav je v novem delu bistveno manj akcije kot v prejšnjem, predstavlja spet zelo kritičen portret francoske družbe, ki pa nam prav v teh dneh, ko je Francija ponovno v ospredju evropske pozornosti, lahko pomaga razumeti marsikaj.

Gli indesiderabili

Država: Franciija, Belgija 2023

Režija: Ladj Ly

Igrajo: Anta Diaw, Alexis Manenti in Aristote Luyindula