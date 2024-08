Imenitnost upočasnjevanja

Kalifornijski kitarist Bob Balch je danes ena izmed najbolj prepoznavnih osebnosti svetovne stoner rok scene. Od leta 1996 je član ameriških legend Fu Manchu, takrat je namreč zamenjal kitarista Eddieja Glassa, ki je kmalu nato ustanovil novo zasedbo Nebula. S Fu Manchuji je Balch do danes izdal deset studijskih plošč in se z bendom povzpel na sam vrh stoner scene. Ob tem pa je ameriški kitarist dokazal, da je izredno talentiran glasbenik in glasbeni producent, saj je uspešno sodeloval pri številnih drugih glasbenih projektih. Naj omenim skupino Sun And Sail Club, v kateri so sedeli tudi člani bendov Kyuss in The Adolescents, a tudi Bigscenic Nowhere – izrazito psihedelično zasedbo, s katero je zgolj v štirih letih izdal kar štiri albume. V zadnjih letih sodeluje tudi s pionirji puščavskega roka Yawning Man, s katerimi je ustvaril projekt Yawning Balch.

Med enim glasbenim projektom in drugim pa je Balch tudi učitelj kitare. Tako se mu je nekega dne med igranjem skladbe skupine Slayer porodila nova ideja. »Z učenko sva igrala komad South of Heaven, a bila je začetnica, zato sem ritem pesmi upočasnil, da bi ji bilo nekoliko lažje. Rezultat se mi je zdel imeniten. Že isti dan sem kitari dodal še nekaj bobnov. Pomislil sem, da bi se moral nekdo iz naše ‘doom skupnosti’ poglobiti v to in projektu dati ime Slower!«

In tako je nastal nov glasbeni projekt Slower. Balch je zraven povabil še Esbena Willemsa, bobnarja švedske doom metal skupine Monolord, živo legendo, basista skupine Kyuss Scotta Reederja, pevko benda Year Of The Cobra Amy Barrysmith, basista švedske stoner rok skupine Lowrider Pedra Bergstranda in še pevko ameriške zasedbe Kylesa Lauro Pleasants.

Prvi album projekta je bil izredno uspešen, tako da se je Balch odločil, da bo z njim nadaljeval. »Najprej sem mislil v celoti predelati kratko ploščo Haunting The Chapel skupine Slayer iz leta 1984. Začeli smo s komadom Chemical Warfare in nato nadaljevali s Haunting The Chapel, a ko smo prišli do pesmi Captor Of Sin, smo ugotovili, da melodije ne moremo upočasniti. Zato smo začeli s povsem novimi kitarskimi rifi in pisanjem novih, avtorskih komadov. Zelo sem zadovoljen z odločitvijo, saj je končni rezultat res imeniten.«

V novih komadih igra bobne Esben Willems, za basom in vokalom pa stoji Amy Tung Barrysmith, ki se je preizkusila tudi v pisanju besedil. »Ko smo začeli s pisanjem naših avtorskih komadov, sem se odločila, da bom skušala ohraniti tematike, ki jih ponavadi obravnavajo Slayerji v svojih pesmih. Zato je v novem ploščku Rage And Ruin vojna tematika večkrat v ospredju,« nam je zaupala pevka.

Rage And Ruin ima tako dve priredbi skupine Slayer in štiri nove avtorske komade, prepričan pa sem, da nas bodo Balch in ostali kmalu razveselili še z novimi doom poslasticami.

Rage And Ruin

Slower

Doom

Heavy Psych Sounds Records, 2024