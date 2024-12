Komadi preprosto jezni, zelo jezni

Letos poteka trideseta obletnica prvenca ameriške skupine Korn. Leta 1994 je namreč izšel bendov istoimenski plošček, ki je v naslednjih letih zaznamoval svetovno nu metal sceno.

Ameriška zasedba Korn je proti koncu devetdesetih in na začetku novega tisočletja veljala za eno izmed boljših skupin nove glasbene zvrsti nu metal. Gre za podzvrst heavy metala, sestavljajo pa jo rap, funk, industrial metal in grunge glasba. Med vidne predstavnike glasbene zvrsti spadajo poleg benda Korn še zasedbe Deftones, Limp Bizkit in Linkin Park.

Korn so leta 1993 ustanovili kitarist James »Munky« Shaffer, basist Reginald »Fieldy« Arvizu, bobnar David Silveira ter drugi kitarist Brian »Head« Welch. Glasbeni projekt je sicer takrat nosil ime L.A.P.D. (Love And Peace Dude), leto kasneje se je fantom pridružil še pevec Jonathan Davis, kmalu nato pa je zasedba spremenila ime v Korn. Istega leta je izšel istoimenski prvenec, s katerim je bend pošteno presenetil ameriško heavy sceno. Sledili so ploščki Life Is Peachy, Follow The Leader in Issues, ki so skupino postavili na sam vrh svetovnega nu metal gibanja.

A vrnimo se v devetdeseta leta. Grunge glasba je v prvi polovici bila v polnem razcvetu, s smrtjo Kurta Cobaina (pevec kultne skupine Nirvana) leta 1994 pa se je počasi sesula kot grad iz kart. Metal glasba je ravno tako plavala v globokih vodah, Metallica je s svojim Black Albumom zatajila najbolj zveste oboževalce, tudi ploščki skupine Iron Maiden so bili podpovprečni in še bi lahko našteval. Iz drugega zornega kota je melodični pank rok postajal vedno bolj zanimiv tudi širši publiki, v Los Angelesu pa so štiri fantje spravili skupaj hip hop in rap ritme s težkimi kitarskimi rifi in ustanovili skupino Rage Against The Machine (RATM). Podobnemu kalupu je sledila tudi ravno tako kalifornijska zasedba Korn. Če so bile pesmi RATM izrazito politično usmerjene, so pa komadi Kornov bili zelo avtobiografski in preprosto jezni, zelo jezni. Skratka nov val metal glasbe (nu metal) za trume najstnikov. To je predstavljal prvenec Korn, ki je leta 1994 kot strela iz jasnega udaril in v nekaj letih dodelil bendu planetarni sloves. V njem dobimo dvanajst pesmi, med temi je kar devet (!) z »eksplicitnimi besedili« – večino teh pa je podpisal lider in pevec benda Davis.

Njegov svojevrsten način petja s pretrganim glasom, oziroma kričanje, kruljenje, skoraj ihtenje daje komadom res poseben pečat. Avtobiografska besedila, v katerih opisuje Davis spolne zlorabe, primere medvrstniškega nasilja, katerih je bil sam žrtev v otroških letih, pa so ravno tako močna.

Prvenec Korn ni plošča za vsa ušesa, bila pa je zelo verjetno v pomoč marsikateremu marginaliziranemu najstniku.

Immortal/Epic Records 1994