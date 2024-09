Kosovelovi verzi v grščini

Poezija Srečka Kosovela nagovarja bralce v res številnih jezikih, po novem tudi v grščini. Grško odzvanjanje verzov priljubljenega pesnika iz Sežane pravzaprav ni novost, nova je knjiga, ki je letos izšla pri Društvu konstruktivist in prinaša izbor 38 pesmi, ki jih je iz slovenščine v grščino prevedla Branka Novaković Nicolaou. Knjigo bodo jutri ob 18. uri predstavili na sedežu Grške skupnosti v Trstu (Nabrežje 3. novembra 7; 3. nadstropje). Pogovor s prevajalko Branko Novaković Nicolaou bo vodila Mateja Kralj, pesmi v slovenščini bo brala Julija Žerjal, v italijanščini Sergio Pancaldi, v grščini pa prevajalka. Vstop je prost; večer, pri organizaciji katerega sodeluje Zveza slovenskih kulturnih društev, spada v niz dogodkov 1904 Kosovel Trst 1904 pod okriljem Slovenske kulturno-gospodarske zveze.

V zbirki z naslovom Jaz sem drevo brez vej je nekaj manj kot 40 pesmi Srečka Kosovela v prevodu Branke Novaković Nicolaou. Prvi prevodi so nastali že leta 2005, ko je za publikacijo Majhen plašč besed, ki jo je pod mentorstvom prof. Marije Vidmar izdala Srednja šola Srečka Kosovela Sežana, prispevala nekaj prevedenih pesmi. Z leti se je število prevedenih pesmi namnožilo in tako je letos izšla dvojezična zbirka (v njej so namreč tudi Kosovelovi izvirniki).

Prevodi in pesmi so dijakom sežanskega šolskega centra dali navdih za slikanje, oblikovanje, fotografiranje, tiskanje na majice pod mentorstvom profesorice Renate Nikolić, uporabili pa so jih tudi pri projektih izobraževanja dijakov na Cipru v spremstvu mentorice profesorice Maje Prešeren. Njihova izvirna dela so vključena v knjigo.Naslovnico knjige Jaz sem drevo brez vej je oblikoval znani ciprski skladatelj Vasos Argyridis, ki Kosovelove pesmi bere z velikim zanimanjem.