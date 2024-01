Ladja Vido pelje po širokem morju njenih želja in hrepenenj

V tržaškem Kulturnem domu bo nocoj na sporedu Lepa Vida, kakršno si predstavlja Staša Prah, dramaturginja, ki se tokrat predstavlja kot dramatičarka. Predstava je nastala v koprodukciji Slovenskega stalnega gledališča (SSG) in Gledališča Koper. Režijo je podpisal makedonski skladatelj in režiser Marjan Nećak; v naslovni vlogi nastopa Anja Drnovšek, poleg nje so na odru še Danijel Malalan, Rok Matek kot sin in Blaž Popovski kot mornar/zapeljivec.

Režiser in igralci so svojo Lepo Vido predstavili včeraj v Kulturnem domu skupaj z avtorico, oblikovalcem giba Klemnom Janežičem in direktorico Gledališča Koper Katjo Pegan. Danijel Malalan je vodil srečanje kot eden izmed nastopajočih in hkrati ravnatelj SSG. Predstavo so sooblikovali še kostumografinja Jelena Proković, avtor video projekcij Marin Lukanović in oblikovalci svetlobe Marjan Nećak, Vid Prinčič in Amar Ferizović. Režiser je tudi avtor scenografije, ki jo zaznamuje simbolična ladja; ta Vido odpelje in ponovno pripelje domov po širokem morju njenih želja in hrepenenj. Krstna uprizoritev je bila 10. februarja lani v Kopru, drevi v Trstu bo nova premiera, kot je poudaril režiser.

Katja Pegan je včeraj poudarila, kako je dolgoročno pomembno sodelovanje med gledališkima hišama, kajti današnji časi gledališki dejavnosti niso prijazni, zato je treba sodelovati, da jo ohranimo. Staša Prah, ki je s SSG že sodelovala kot dramaturginja pri produkcijah Pes, noč in nož, Grozljiva lepota in Hamlet, je živahno povedala, da si ne bi nikoli mislila, da bo avtorica gledališkega dela, kaj šele o slovenskem pomenljivem mitu lepe Vide, o katerem v slovenski esejistiki obstaja tisoč strani analiz, ki jih je vse prebrala. Teme se je lotila tako, da je Vido upodobila kot sodobno mlado, močno žensko, ki hoče biti svobodna. Poudarila je še, da njeno besedilo ni feministični manifest, temveč govori o Vidi, ki je v vsakem človeku. Vsi ljudje hrepenijo. To izraža tudi v likih moža, sina in celo mornarja, ki niso le arhetipi: tudi oni hrepenijo in na koncu tudi najdejo svojo rešitev. In vsi se srečajo v tistem trenutku, ker v tistem trenutku najbolj potrebujejo drug drugega.

Današnji tržaški premieri v veliki dvorani Kulturnega doma z začetkom ob 20. uri bo sledila jutrišnja ponovitev, prav tako ob 20. uri, nato nedeljska ob 16. uri, ter v petek in soboto, 19. in 20. januarja, ob 20. uri in v nedeljo, 21. januarja, ob 16. uri. V ponedeljek, 22. januarja, bo predstava gostovala v Kulturnem centru Lojzeta Bratuža v Gorici, prav tako ob 20. uri. Vse predstave so opremljene z italijanskimi nadnapisi.

