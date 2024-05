Več let zapora za člane kriminalne združbe, ki je kradla rolexe

Sedem članov osemglave tolpe, ki je po Tržaškem in enkrat tudi v Lombardiji nasilno oropala več posameznikov in zaslovela kot tolpa rolexov, je danes pred sodnikom Alessiom Tassanom izvedelo, kolikšne zaporne kazni bodo morali prestati.

Zločinci so izvedli več ropov med decembrom 2021 in januarjem 2023. Sedmerico današnjih obsojencev so policisti izsledili, vodja tolpe, albanski državljan Kristjan Lumaj, pa je še na begu. V obtožnici proti Lumaju so poskus umora, osem ropov (pri dveh sta žrtvi utrpeli hude poškodbe) ter dva poskusa ropa. Najdaljša zaporna kazen je doletela njegovo bivšo partnerico Letizio Alaimo, ki je bila po skrajšanem postopku obsojena na 9 let in 6 mesecev zapora zaradi sodelovanja pri šestih ropih ter enem poskusu umora. Agron Ndoci je bil obsojen na 8 let zaporne kazni ter na nadaljnji izgon iz Italije zaradi sodelovanja pri dveh ropih in enem poskusu ropa. Kalabrijec Eugenio Spina, ki je sodeloval pri dveh zelo nasilnih ropih, je bil obsojen na 7 let in 4 mesece zapora.

Drugi štirje zločinci so zaprosili za sporazum o priznanju krivde. Klevis Lusha in Bion Elshani sta bila obsojena na tri leta in dva meseca zaporne kazni, brata Marlin in David Kalaj pa na dve leti in štiri mesece.