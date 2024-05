Film Belo se pere na devetdeset bodo snemali tudi v Trstu

Po knjigi Belo se pere na devetdeset Bronje Žakelj je padla prva klapa za istoimenski celovečerni igrani film, ki nastaja po scenariju in v režiji Marka Naberšnika. Pri nastajanju scenarija je sodelovala tudi avtorica avtobiografskega romana, ki je že ob izidu leta 2018 doživel velik uspeh. Film bodo snemali do konca junija in nato še v septembru.

Filmska ekipa se bo na terenu mudila 32 dni na lokacijah v Ljubljani, Trstu, Rovinju, Vidmu in na Vršiču. Še dodatnih osem snemalnih dni imajo v načrtu konec septembra, so sporočili s Slovenskega filmskega centra, ki je eden od financerjev filma. V njem bodo zaigrali Anica Dobra, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Lea Cok, Iva Kranjc Bagola, Saša Tabaković, Žiga Šorli, Polona Juh, Mei Rabič, Jaka Mehle in Blaž Dolenc.

Film nastaja v produkciji hiše Perfo ter v koprodukciji s srbsko produkcijsko hišo Biberche, Black Cat Production iz Severne Makedonije, Kinorama iz Hrvaške, Protos Film iz Črne gore in Quasar iz Italije. Direktor fotografije je Max Sušnik, scenografinja Maja Moravec, kostumografinja pa Nadja Bedjanić.