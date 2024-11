Legendarni Steve McCurry v Trstu

V nekdanji ribarnici v Trstu odpira danes svoja vrata razstava Pogledi na svet velikega ameriškega fotografa Steva McCurryja, ki bo na ogled do maja 2025. Gre za spremno prireditev novogoriške-goriške Evropske prestolnice kulture, označeno s siglo GO!2025 & Friends. Kuratorka Biba Giacchetti je že vec kot dvajset let tesna sodelavka fotografa.

Organizatorji so spremenili razstavni prostor v pravo temnico, zatemnjen kraj, v katerem so fotografi razvijali negative filmov pred vzhodom digitalne tehnike. V njej je razstavljenih 150 fotografij, posnetih od začetka osemdesetih let preteklega stoletja vse do pred nekaj leti. Za razliko od razstavne predhodnice, Salgadove črno-bele Amazonie, so vse McCurryjeve fotografije barvne, ali še vec - živobarvne.

Od De Nira do afganistanske deklice

Prvi na desni zre v obiskovalca portret Roberta De Nira, posnet v New Yorku leta 2010; zadnji na levi je pejsaž vedno bolj odtajane Antarktike (2013). Vmes je -tematsko porazdeljen - razstavljen izsek dobršnega dela fotografskega opusa, posnet večinoma v državah tako imenovanega tretjega sveta, med materialno revščino in bogatostjoč duha. S portretov preprostih ljudi iz Etiopije, Pakistana, Afganistana, Kašmira, Indije, Laosa, Burme in drugih krajev izžarevata dostojanstvo in humanost.

Med portreti je tudi tisti najbolj slaven afganistanskega dekleta z luknjičastim rdečim šalom, posledico nesrečnega požara med kuhanjem, in predvsem s tistimi sinjimi očmi, v katerih se zrcali človeštvo. Posnet je bil pred 40 leti v begunskem taborišču v Pakistanu. Leto pozneje je s platnice National Geographica obšel svet in z njim je Sharbat Gula, tako je nekdanji deklici ime, postala fotografska ikona.

