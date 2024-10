Mladi umetniki, pridite na EPK!

Goriška evropska prestolnica kulture bo prihodnje leto, natančneje 31. maja 2025, gostila tudi Bienale mladih umetnikov Evrope in Mediterana BJCEM (Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée). V goriškem somestju bodo za več dni gostili sto umetnikov in umetnic, mlajših od 35 let. Projekt sodi v uradni program GO! 2025.

BJCEM je neodvisna mednarodna mreža, ki vključuje 47 organizacij članic iz 16 držav. Članice se med seboj razlikujejo in segajo od ministrstev, občin, kulturnih ustanov do neodvisnih organizacij. Delujejo v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Članice mreže BJCEM lokalno in mednarodno razvijajo kulturne dejavnosti, ki mladim ustvarjalcem ponujajo priložnosti za predstavitev njihovih umetniških del. Te dejavnosti vključujejo festivale, seminarje, rezidenčne projekte, raziskovalne aktivnosti, usposabljanja, predstavitve in razprave.

Poziv mladim, naj se prijavijo na goriško edicijo bienale, je objavljen na spletni strani www.skuc.org, saj so za nacionalnega koordinatorja bienala izbrali ŠKUC kot eno najvidnejših nevladnih organizacij neprofitnega značaja na področju kulturno-umetniške produkcije v Sloveniji. Rok za prijavo je 31.oktober.

Včeraj so predstavili novoformirano mednarodno ekipo z dvema kuratorjema, to sta Tia Čiček in Misal Adnan Yıldız, ter direktorja bienala Primoža Nemca. Kuratorja sta v svojem pozivu mlade vizualne, filmske in druge ustvarjalce, pisce, performerje, glasbenike, oblikovalce in celo ustvarjalne kuharje povabila, naj razmislijo o sodobnih umetniških praksah, ki ponujajo rešitve med mejami. »Iščemo tiste, ki sanjajo, eksperimentirajo, tvegajo in tiste, ki iščejo pripadnost in povezave,« sta zapisala mlada kuratorja bienala, ki bo prihodnje leto potekal na »na geografsko relevantni točki brezmejnosti«.