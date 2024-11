Nesrečniki kot pop zvezde

Nesrečniki so v glasbi prehodili dolgo pot. In nadvse uspešno. V obsežnem romanu Les Misérables (Nesrečniki) je Victor Hugo opisal družbeno-politično dogajanje na francoskih tleh v obdobju 1815-1832, vanj je vpletel številne osebne zgodbe. Ti liki, večinoma pripadniki najnižjega družbenega sloja postanejo junaki istoimenskega muzikala.

Projekt Les Misérables - The Arena Musical Spectacular (In Concert) so pripravili ob 40-letnici krstne londonske premiere angleške verzije muzikala, ki je doživela svetovni uspeh. V turnejo spektakla sta vključeni samo dve italijanski gledališči, tržaško Rossetti in milansko Arcimboldi. Tokratna produkcija, ki jo podpisuje Cameron Mackintosh je pripravljena v koncertni obliki. Poskrbel je za impozanten spektakel, kateremu sicer manjka malo duše.

Režije ni oziroma je zelo omejena, interpreti nastopajo v kostumih in oblikujejo manjše prizore. Postavitev je spektakularna predvsem zaradi izredno dodelane uporabe luči, laserskih svetlobnih učinkov in zvočnih efektov. Tokratno koncertno izvedbo lahko primerjamo s koncerti slavnih predstavnikov lahke glasbe, kjer ozvočenje in veličastna igra luči ustvarita z dinamiko nabito atmosfero.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku