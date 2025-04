Vrt Viatori v polnem cvetu odpira svoja vrata

Dark Theme

Med bisere mesta Gorice spada prav gotovo tudi vrt Viatori, ki vsako pomlad odpre svoja vrata obiskovalcem. Najboljši čas za ogled parka ob robu Pevme, ki ga je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja ustvaril Luciano Viatori, je prav spomladanski, ko najrazličnejše rastline in drevesa dosežejo vrhunec cvetenja. Za javnost bo park odprt od sobote, 12. aprila, dalje. Včeraj pa je potekala krajša slovesnost, med katero so predstavili posege in prenovitvena dela nekaterih delov parka, ki so jih opravili v luči Evropske prestolnice kulture. Mednje še ne spada obljubljeno parkirišče, ki ga nameravajo uresničiti pred koncem leta. Parkirišče bo moderno »To je prvič, ko prirejamo slovesnost ob odprtju vrta,« je uvodoma povedal Aberto Bergamin, predsednik Fundacije Carigo, ki je leta 2014 »podedovala« celotno območje parka. Slednji je bil zaseben vrt Luciana Viatorija, ki ga je Bergamin označil kot vizionarja. Da je Viatori odličen zgled človeka, ki se je dal na razpolago skupnosti, vrt Viatori pa prava priložnost za odkrivanje lepote Goriške, je dejal deželni odbornik Sebastiano Callari. Izpostavil je, da si tudi Dežela FJK prizadeva za promocijo vrta. Ker je le-ta težko dosegljiv, bi radi na območju nekdanje drevesnice gozdarske policije, ki je v lasti dežele, uredili parkirišče. Opremiti ga želijo tudi s priključki za električne avtomobile. »Dela bodo stekla v kratkem, zaključili pa naj bi jih pred koncem leta in EPK,« je dejal Callari in zagotovil podporo Fundaciji Goriške hranilnice. Da je Evropska prestolnica kulture 2025 resnično spremenila stvari, saj si vsakdo v svojem prizadeva še več kot običajno, da bi skupaj najboljše izkoristili to izjemno priložnost, je ob pogledu na vrt dejala Patrizia Artico, goriška odbornica za EPK. »Luciano Viatori je bil vizionar, vendar Gorica je mesto mnogih vizionarjev, ki na prihodnost gledajo z optimizmom,« je dejala Artico. Prisotni so bili tudi dijaki kmetijske šole Brignoli iz Gradišča, ki so v spremstvu vrtnarjev posadili rastline. Glasbeniki orkestra iz Fare pa so slovesno odprtje obogatili z glasbo.

Več lahko obiskovalci izvedo s pomočjo QR kod (P.C.)

Pešpoti in jezero Dostopnost in varnost. To sta bili vodili pri prenovitvenih delih v vrtu Viatori, je dejal inženir Matteo La Civita. »Želeli smo, da bi bil park dostopen res vsem. Uredili smo ga tudi z vidika varnosti, v upoštevanju predpisov,« je pojasnil Bergamin. »Pogosto se govori o lepoti narave, lepota vrta pa je tudi sad človeškega dela in truda,« je povedal inženir in razložil, da je vrt potreben stalnega vzdrževanja. Posebno je podčrtal, da so bila dela izpeljana predvsem z željo, da bi družbi nudili to, kar najbolj pogreša, in sicer tri elemente: čas, prostor in predanost. Po parku so uredili pešpoti in ograje. Dotrajan leseni material so zamenjali z jeklenim, namesto betonskih ploščic pa so uporabili gramoz. Na okolju prijazen način so uredili tudi umetno jezerce, katerega dno so prekrili s plastjo bentonita oz. nepropustne ilovice.

Želeli so zagotoviti lažji dostop in večjo varnost (P.C.)