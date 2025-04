Slovenščine ni bilo, seje niti

Večina v vzhodnokraškem rajonskem svetu je v ponedeljek zvečer malo po začetku sestanka na openskem sedežu rajonskega sveta protestno zapustila sejno dvorano. Zaradi bolezni ni bilo tajnice, ki so jo pred dvema tednoma po dolgih prizadevanjih rajonskih svetnikov le dodelili drugemu okraju tržaške občine (odvzeli pa so jo tretjemu). Občina Trst ni zagotovila namestnice z znanjem slovenskega jezika in niti tolmačice, ki bi lahko prevajala iz slovenščine. Da tega ne bo storila, je občina sporočila v poznih jutranjih urah, ko je bila večerna seja že sklicana.

Predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta je ob začetku seje obsodila pomanjkanje tajniškega in prevajalskega osebja, ki že več mesecev ovira delovanje drugega okraja. Po njenem uvodu je podpredsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Matia Premolin predlagal, naj glede na nastalo situacijo svetniki zapustijo sejno dvorano. Predstavniki desnice se niso odzvali predlogu, večinski del rajonskega sveta pa je enotno zapustil dvorano in s tem prekinil sejo.

Kaj pa sredstva za jezik?

Problem rednega delovanja rajonskih svetov sploh ni rešen, je ocenila Nives Cossutta. Rajonskim svetnikom je pred zapustitvijo dvorane še najavila, da bo v naslednjih dneh pisala prefektu in slovenskemu konzulu v Trstu, da opozori na grobo kršenje zakonskih predpisov. Ponovno bo predstavila problem pomanjkanja osebja s poznavanjem slovenskega jezika tudi paritetnemu odboru za vprašanja slovenske manjšine.

»Potem ko je občina pristopila k mreži za slovenski jezik in si tako zagotovila finančna sredstva za usluge v slovenskem jeziku, je nedopustno, da se znajdemo v takih okoliščinah. Občina naj jasno pove, kam namerava usmerjati javni denar, ki je namenjen uveljavljanju zaščitnega zakona, in sicer slovenščini v javni upravi. Osebje z znanjem jezika je predpostavka vsake dobre storitve v tem smislu. Na tržaški občini pa so ti profili očitno podhranjeni,« je še dejala predsednica. Z njo se je strinjal Premolin, ki je pristavil, da ponedeljkov neprijeten dogodek dokazuje pomanjkanje vsakršnega jamstva s strani občine.