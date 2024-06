Neustavljiv, neuničljiv in vedno presenetljiv

Neustavljiv, neuničljiv, vedno presenetljiv. Bibione v Venetu je dva dni dihal v ritmu Vascove skladbe Albachiara in vseh ostalih uspešnic rokerja iz Zocce.

V soboto je bila na programu predgeneralka, ki jo že vrsto let Vasco Rossi poklanja članom svojega kluba oboževalcev, v nedeljo pa je sledila še generalka, za katero so vstopnice že februarja pošle v nekaj urah. V dveh dneh je torej Bibione gostil okrog 55.000 poslušalcev, ki so iz cele Italije romali v znano poletno letovišče, da ne bi zamudili krstnega nastopa svojega »komandanta«.

Vasco je bil lani v ospredju tudi na kanalu Netflix s serijo sedmih epizod izredno uspešnega dokumentarca z naslovom Il supervissuto. V Italiji je Vasco Rossi postal prava legenda in kot sodobni kralj Midas spremeni v zlato vse, česar se dotakne.

Pred nekaj dnevi se je na svoji Facebook strani, kjer ima 4,3 milijone sledilcev, spominjal počitnikovanja v Bibioneju s starši in strici ter tudi napovedal, da bo letošnji začetek koncerta zelo udaren. In napovedi se je držal, saj je koncert začel s povsem rokovskimi uspešnicami. »Blasco« Rossi (spet v živo po šestih letih), Asilo republic in Gli spari sopra je bil začetni trojček koncerta, kateremu je sledila zadnja Vascova uspešnica Gli sbagli che fai, ki jo je prvič zapel v živo. Izbira pesmi Gli spari sopra ni bila naključna.

Vasco je med koncerti redkobeseden (a vzel si je čas, da je okrcal Mattea Salvinija), vendar je le nekatere stvari jasno povedal: »Mi vsi nasprotujemo vojni. Svet glasbe odklanja vojno, kjer prevladuje moč glasbe, tam vojne ni!«

