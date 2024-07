»Vodi nas ljubezen do ljudi, ki nas imajo radi«

Ko sta Augusto Daolio in Beppe Carletti leta 1963 ustanovila glasbeno skupino Nomadi, nista mogla vedeti, da bo to eden izmed zgodovinskih dogodkov na italijanski glasbeni sceni. Skupina je prve korake naredila med Modeno in Reggio Emilio, lani pa je praznovala 60-letnico neprekinjenega delovanja, kar Nomade med skupinami z najdaljšim stažem postavlja tik za legendarne Rolling Stonse.

V več kot 60 letih so izdali 53 studijskih plošč oziroma albumov, prodali so jih več kot 18 milijonov, večkrat so nastopali na Sanremu, v živo pa so zaigrali v povprečju 80-krat na leto. Nocoj bodo nastopili v kraju Arba pri Pordenonu. Pred koncertom smo se pogovorili z Beppejem Carlettijem, edinim še živečim ustanoviteljem skupine. Legendarni pevec in soustanovitelj Augusto Daolio je namreč zaradi raka na pljučih umrl že leta 1992, pri 45 letih.

Ime Nomadi najbrž ni bilo nikoli tako aktualno kot danes. Po eni strani živimo v tistem delu sveta, v Evropski uniji, kjer mej ni, in to je vselej veljalo tudi za nomadska ljudstva, po drugi pa imamo prave nomade, ki se ne morejo več seliti, ker so meje vse strožje zastražene in zaradi vse višjih zidov vse težje premostljive.

Strinjam se, da je ime naše skupine danes še bolj aktualno, kot je bilo v času, ko smo ga izbrali. Takrat sem nekje prebral, da je z delovanjem prekinila skupina s tem imenom, pa sem ga predlagal Augustu. Naj bo jasno, bili smo mladi 16-letniki, tako da nismo visoko letali, ime nam je bilo enostavno všeč. Nismo si želeli tujega imena, saj so tujke takrat izbirale vse nastajajoče skupine. Ime pa nam je tudi pristajalo, saj smo bili vsi člani popotniki in smo, da bi lahko nastopili v živo, radi odšli tudi na turnejo.

Ena od glavnih značilnosti skupine je ravno ta, da vsi zelo radi nastopate v živo, tudi po stokrat na leto.

Niti ne vem, kolikokrat smo v teh 61 letih nastopali v živo. Naj povem, da bomo imeli leta 2024 skupno okrog 90 koncertov. Zelo radi smo v družbi naših zvestih poslušalcev in oboževalcev. Med nastopi se zabavamo in prepričan sem, da se tudi občinstvo. »Koncert« za nas verjetno niti ni prava beseda. Gre bolj za »žur« oziroma druženje. Ta izraz mi bolj ugaja.

V šestih desetletjih vašega obstoja se je svet okoli nas popolnoma spremenil. Se je tudi svet glasbe?

Popolnoma vse se je spremenilo. Od tehnoloških pripomočkov do inštrumentov, besedil, ritmov, glasbenih zvrsti. Verjetno bi prej naštel stvari, ki se niso spremenile. Najbrž smo za večino današnje mladine zastareli, stara šara. A veste, tudi ta mladina bo nekoč starejša, začela bo spoznavati drugačne glasbene zvrsti in potem bo lahko presodila, ali je bolj smiselno poslušati sodobno glasbo ali uspešnice skupin, kakršna smo Nomadi. Navsezadnje imajo naše pesmi tudi neko globlje sporočilo, sicer ne bi bile še vedno aktualne in popularne.