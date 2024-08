Orožje je utihnilo. Do naslednjič ...

Avgusta 2009 se je angleška brit-pop zasedba Oasis mudila v Parizu. Pred nastopom je med bratoma Gallagher, liderjema angleškega benda, prišlo do ponovnega prepira. Nič novega ..., a tokrat je situacija postala res neznosna in po skoraj dvajsetih letih sta se brata odločila, da razpustita eno najpomembnejših angleških zasedb vseh časov.

V bistvu se je kitarist Noel Gallagher, bolj ali manj samostojno, odločil, da ne bo več sodeloval z bratom; pevec Liam Gallagher in preostali člani benda, kitarista Gem Archer in Andy Bell ter bobnar Chris Sharrock, pa so kmalu nato spremenili ime benda v Beady Eye.

Po petnajstih letih sta brata Gallagher pred nekaj dnevi na družbenih omrežjih izjavila: »Orožje je utihnilo. Zvezde so se poravnale. Velikega čakanja je konec. Pridi pogledat. Ne bo na televiziji.« Na tak način sta Liam in Noel najavila oživitev benda, ki bo naslednje leto nastopil na več koncertih v Veliki Britaniji in Irski. Vse kaže pa, da se bo turneja razvila po vsem svetu. Gre namreč za zdaleč najpomembnejšo glasbeno novico v letošnjem letu, ki je med bendovimi oboževalci (in ne samo!) sprožila pravo evforijo. Povpraševanje po vstopnicah (prodaja se bo začela jutri ob 10. uri zjutraj) je ogromno, tako da je bend prvotnim štirinajstim najavljenim nastopom že dodal nove tri. Oasis so pač, hočeš nočeš, planetarna glasbena atrakcija, generacijski glas mladine iz devetdesetih, pionirji brit-popa – nove glasbene zvrsti, ki je v devetdesetih Anglijo spet postavila na vrh svetovne glasbene scene. V šestdesetih si se v Veliki Britaniji moral odločati, ali »navijaš« za Beatle ali Rolling Stonse, v devetdesetih pa je »bitka« tekla med skupinama Oasis in Blur.

Viri blizu benda pravijo, da brata Gallagher ne nameravata ustvarjati nove glasbe, za vse njune oboževalce pa je ravno od danes na voljo nova različica prvenca Definitely Maybe, ki je izšel natanko pred tridesetimi leti. Gre za remasterizirane komade, ki so bili že del prvenca, ob tem pa je na voljo še dodaten plošček z nekaterimi alternativnimi verzijami. Plošča je leta 1994 veljala za nov val svežega zraka, angleški odgovor ameriški, samopoškodovalni grunge sceni. Live Forever, Supersonic in Cigarettes & Alcohol so skladbe, ki so v naslednjih letih postale prava stalnica v bendovih nastopih v živo. Z drugim albumom (What’s The Story) Morning Glory? je skupina zaslovela po celem svetu. Ostalo je zgodovina.

Od jutri imate torej možnost, da si zagotovite prisotnost na enem izmed najavljenih koncertov. Cena vstopnic je še neznana, gotovo ne bo poceni. Če se pa že odločite za nakup, vam toplo svetujem, naj bo to za enega izmed prvih koncertov. Angleški bookmakerji namreč predvidevajo, da se bosta brata Gallagher skregala že po tretjem nastopu ... Definitely Maybe!

Definitely Maybe

Oasis

Brit-pop

Creation Records LTD, 1994